Los principales banqueros centrales se solidarizan con Powell en apoyo de la independencia de la Fed

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los principales banqueros centrales internacionales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, o Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), han expresado este martes su solidaridad con la Reserva Federal de Estados Unidos y su presidente, Jerome Powell, tras conocerse la investigación de la que está siendo objetivo el banquero central estadounidense.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", señala el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil.

Asimismo, además de Pablo Hernández de Cos, también suscribe el comunicado en apoyo de Powell y de la independencia de la Fed, el francés François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad que se desempeña como el banco central de los bancos centrales.

La declaración conjunta defiende que es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática, y afirma que el presidente Powell ha desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público".

"Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", concluye el comunicado.

APOYO DE EX BANQUEROS CENTRALES DE EEUU.

El comunicado de los banqueros centrales internacionales se suma al apoyo expresado ayer a la Fed y a su presidente por varias figuras económicas estadounidenses relevantes, incluyendo Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que han precedido en el cargo a Jerome Powell, quien fue nombrado en 2018, para quienes la investigación constituye un intento sin precedentes de socavar la independencia de la Fed.

Junto a los tres expresidentes de la Fed, el comunicado cuenta con el respaldo también de los ex secretarios del Tesoro, cargo que también ocupó Yellen bajo el mandato presidencial de Joe Biden, Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin.

Asimismo, firman la declaración Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer, que se desempeñaron con distintos presidentes como jefes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, así como también expresa su apoyo al banco central estadounidense el economista Kenneth Rogoff, profesor en la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional.

En el comunicado, señalan que la independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia "son cruciales" para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo.

En este sentido, advierten de que la investigación penal contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia" y afirman que "así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general".

"Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico", apostillan.

INVESTIGACIÓN A POWELL

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien Powell ha enmarcado esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la Administración de Donald Trump.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", relataba en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Powell, que ha asegurado mantener un "profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas", ha considerado la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington, que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno".

"Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley", ha señalado en un discurso en el que ha asegurado que "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso", ha asegurado antes de defender que el organismo ha informado al Congreso sobre este asunto a través de "testimonios y otras divulgaciones públicas". "Esos son pretextos", agrega.

De su lado, la Casa Blanca ha negado que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra Jerome Powell, según lo aseguró la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, con un tajante "no", al ser preguntada sobre si Trump "ordenó" a los funcionarios del Departamento de Justicia abrir el proceso penal contra Powell.

Leavitt evitó responder sobre la posible influencia de las reiteradas críticas de Trump a Powell en la apertura del caso y en cambio, ha defendido que el republicano "tiene todo el derecho a criticar al presidente" de la Fed. "(Trump) tiene el derecho que le otorga la Primera Enmienda, al igual que todos ustedes", señaló.

Además, aprovechó para insistir en que "una cosa está clara y el presidente lo ha dejado muy claro, Jerome Powell es malo en su trabajo". "En cuanto a si Jerome Powell es un delincuente o no, esa es una respuesta que tendrá que averiguar el Departamento de Justicia, y parece que tienen intención de averiguarlo", agregó.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que ya había tomado una decisión sobre el elegido para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que expire su mandato el próximo mes de mayo, aunque no reveló aún quién será.

"Tengo una decisión en mente. No he hablado de ello con nadie", indicó en una entrevista concedida al 'The New York Times', sin dar más detalles sobre cuándo anunciará al futuro responsable de la política monetaria norteamericana.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que los finalistas para liderar la Fed de una lista original de hasta once personas serían, además de Hassett, los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder.