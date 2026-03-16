El riesgo país de Argentina alcanza los 600 puntos por primera vez en 2026 por las tensiones geopolíticas

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MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El riesgo país de Argentina ha tocado este lunes la barrera psicológica de los 600 puntos por primera vez desde el 15 de diciembre de 2025, según se desprende del índice elaborado por el banco estadounidense JPMorgan Chase.

El índice ha alcanzado los 600 enteros frente al cierre del pasado viernes (584) a cuenta de las tensiones geopolíticas y las ramificaciones económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo, lo que equivale a un alza del 2,74%.

En cuanto al índice S&P Merval, principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires, perdía sobre las 19.15 hora peninsular española un 0,41% para quedarse en los 2.631.819,09 puntos, aunque en comparativa interanual su cotización ha aumentado más de un 12%.

Las compañías del Merval que más se revalorizaban eran Ternium Argentina (+3,06%), Aluar (+2,02%) y Transener (+1,07%), mientras que, del lado de las bajadas destacaban Cresud (-2,44%), Edenor (-1,97%) y BBVA Argentina (-1,83%).