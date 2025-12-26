San Basilio (CNMV) denuncia que persisten barreras para una "auténtica convergencia" regulatoria en Europa

Archivo - El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, interviene durante la presentación del plan de actividades para 2025, en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha denunciado que persisten "importantes barreras para una auténtica convergencia regulatoria" en la Unión Europea (UE).

"En primer lugar", ha explicado el jefe del supervisor bursátil, "las derivadas del uso de directivas en lugar de reglamentos que permiten interpretaciones y transposiciones distintas en los Estados miembros y que generan, por ejemplo, diferencias en la protección del inversor".

En una entrevista del Portal Estadístico del Notariado recogida por Europa Press, San Basilio ha apuntado también a otras cuestiones que, a su juicio, van en contra de una convergencia en Europa, tales como la ausencia de un fondo de garantía de depósitos o de inversores común.

Con todo, ha reconocido que ya está habiendo avances en la materia, tanto en el ámbito europeo como en el nacional; en este sentido, ha indicado que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) aboga cada vez más por reglamentos en vez de directivas y que la Comisión Europea ha propuesto un plan de simplificación y reducción de la carga administrativa.

En el plano nacional, ha citado al Laboratorio Europeo de Competitividad, impulsado por el Gobierno español, como un "instrumento destinado a superar barreras jurídicas e institucionales y favorecer una auténtica integración del mercado financiero europeo.

En cuanto al reto del sector para reforzar la competitividad del mercado de valores español, San Basilio ha expuesto medidas tales como la nueva modalidad de acceso a Bolsa, denominada 'BME Easy Acess', y la necesidad de fomentar el acceso a los mercados a través de la aprobación de la cuenta de ahorro e inversión.

Según ha explicado al hilo de estas cuestiones, también son precisas medidas como explicar a las pequeñas y medianas empresas los beneficios de cotizar; simplificar y racionalizar el marco regulatorio y mejorar la liquidez de los mercados que, a su juicio, están "actualmente muy fragmentados".

Con la mira en su ámbito de actuación en la propia CNMV y ante una "creciente demanda" de transparencia y rendición de cuentas, ha expuesto que su objetivo pasa por fortalecer la gobernanza del organismo y ampliar su legitimidad técnica y social.

"Entre otras acciones, renovaremos nuestra web para hacerla más accesible, haremos un mayor seguimiento de nuestro impacto en el mercado de valores y rediseñaremos los indicadores clave de rendimiento", ha enunciado al respecto.

Por otra parte, al ser preguntado por los desafíos actuales en cuanto a la protección del inversor minorista, San Basilio ha subrayado que la supervisión se ha hecho más proactiva y que han intensificado la vigilancia sobre la comercialización de productos financieros, especialmente los que, aún siendo complejos, se dirigen a particulares.

En relación a las medidas que se están adoptando desde la CNMV para reforzar la cultura de cumplimiento en las entidades supervisadas, el jefe del organismo ha detallado que están preparando el lanzamiento de un plan de simplificación que busca hacer más comprensible y eficiente el marco normativo al que están sometidas las entidades supervisadas: "Elimina cargas innecesarias, agiliza procesos y reduce costes", ha asegurado.

Asimismo, ha hilvanado que en los próximos meses iniciarán el proceso de actualización del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas para adaptarlo al nuevo entorno e incluir cuestiones sobre finanzas sostenibles, ciberseguridad, digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial (IA), entre otros.