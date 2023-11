Santander recompra un 'CoCo' de 1.000 millones de euros, tras aplazar su amortización en septiembre

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria un bono contingente convertible -conocido comúnmente como 'CoCo'- de 1.000 millones de euros, tras decidir aplazar su recompra el pasado mes de septiembre.

La amortización anticipada ha sido autorizada por el Banco Central Europeo (BCE) y se efectuará el próximo 29 de diciembre, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la amortización, consistente en el valor nominal en circulación de cada participación preferente más un importe igual a la remuneración asociada a cada una de ellas devengada hasta el 29 de diciembre (exclusive) y no satisfecha, será pagadero en dicha fecha a los titulares de las participaciones.

De esta forma, Santander ha decidido finalmente acudir a la segunda ventana opcional con la que contaba para amortizar el bono, después de no acudir a la primera ventana de liquidación fijada para el 29 de septiembre.

Los 'CoCos' son bonos contingentes convertibles que emiten los bancos, tienen carácter perpetuo y computan como capital adicional de nivel 1, de ahí que también se los conozca como emisiones AT1.

Estos bonos incluyen una primera ventana opcional de liquidez a la que las entidades suelen acudir, aunque también pueden postergar su liquidación, por tener carácter perpetuo. Para ello, una vez rechazada la primera, se van abriendo ventanas de liquidez cada tres meses.

Además, estos bonos --que se colocan a inversores institucionales-- pueden convertirse en acciones ordinarias de la entidad bajo determinadas circunstancias, como por ejemplo, que la ratio de capital CET1 de una entidad caiga a un nivel determinado.

A finales de agosto, Santander decidió que no recompraba la emisión de 1.000 euros, postergando la amortización hasta que se diesen las condiciones propicias ante el aumento en el coste de estas emisiones por el cambio en el orden de prelación en la venta de Credit Suisse a UBS el pasado mes de marzo.

Al respecto, conviene subrayar que los accionistas suelen ser los primeros en verse afectados en caso de resolución de una entidad, aunque en el caso del banco suizo, fueron los tenedores de 'CoCos' los primeros en sufrir las pérdidas en el valor de sus bonos, mientras que los accionistas mantuvieron cierto valor para sus acciones, lo que ha hecho elevar el coste de emitir los bonos AT1.

De hecho, la emisión que Santander va a amortizar tiene un cupón del 5,25%, mientras que la semana pasada colocó un doble 'CoCo' de 2.500 millones de dólares (en torno a 2.300 millones de euros) a un precio del 9,625%, tras partir de un interés del 10%. De hecho, uno de los objetivos barajados para esta emisión era, de hecho, la refinanciación de instrumentos de capital existentes.

Conviene tener en cuenta que la regulación bancaria exige mantener unos determinados niveles de activos AT1, por lo que las entidades suelen sustituir unas emisiones por otras nuevas para mantener o aumentar sus colchones de capital AT1.

No es la primera vez que la entidad decide aplazar la recompra de un 'CoCo'. Ya en 2019 Santander se convirtió en la primera entidad en aplazar la amortización de uno de estos bonos, de 1.500 millones de euros, que había emitido en 2014, ya que en aquel momento no tenía sentido y era más caro recomprarlo que seguir pagando intereses a los tenedores del bono. No obstante, en 2020 decidió finalmente proceder a su amortización.