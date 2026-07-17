Santander sella el acuerdo con sindicatos con prejubilaciones desde 55 años con hasta el 95% de pensión

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Banco Santander y los sindicatos han llegado este viernes a un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los empleados en España de 55 años o más que decidan abandonar voluntariamente la entidad percibir hasta el 95% de la pensión, según ha confirmado a Europa Press el responsable del sector financiero de Comisiones Obreras (CCOO), Javier de Dios.

A falta del visto bueno de CGT, que someterá el acuerdo a un proceso asambleario y decidirá en septiembre si se adhiere al convenio, el resto de las organizaciones sindicales ha dado este viernes su respaldo al texto tras la reunión celebrada durante la mañana, que concluyó a las 11.30 horas.

Así, el acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2028, cuenta con el apoyo de CCOO, sindicato mayoritario con el 31,15% de la representación, así como de UGT (21%), FITC (25%), STS (5%), CIG (2%) y ELA (1%).

No obstante, la firma definitiva se espera que se produzca a principios de la próxima semana, tal y como han adelantado fuentes cercanas a la entidad financiera.

El pacto contempla prejubilaciones con el 74% del sueldo para los trabajadores de entre 55 y 57 años y del 76% para los mayores de 58 años. Asimismo, el banco asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión.

El principal beneficio del acuerdo radica en el impacto que tendrá sobre la pensión definitiva de los trabajadores. Hasta ahora, un empleado que optara por la jubilación anticipada podía enfrentarse a un coeficiente reductor del 21%. Así, si le correspondía una pensión de 3.000 euros mensuales --la cuantía media en el sector financiero, según datos sindicales--, acabaría percibiendo 2.370 euros, es decir, 630 euros menos al mes.

Con el nuevo acuerdo, el Banco Santander asumirá el coste de la prejubilación hasta los 64 años, lo que permitirá retrasar el acceso a la jubilación anticipada. Al reducirse el periodo de anticipación de un año y medio a solo un año, el coeficiente reductor baja del 21% al 5,5%. De este modo, el trabajador pasaría a cobrar 2.835 euros mensuales, apenas 165 euros menos que la pensión que le correspondería sin penalización.

En la práctica, esto supone que la merma sobre la pensión definitiva pasa de 630 a 165 euros mensuales, una diferencia de 465 euros al mes. "Estamos influyendo en lo que va a quedar de pensión de jubilación porque estamos alargando el periodo de cotización. De esta forma, se minimiza el impacto de los coeficientes reductores y se preserva una parte mucho mayor de la pensión que percibirá el trabajador durante el resto de su vida", ha precisado De Dios.

En el apartado económico, la entidad se compromete a mantener la continuidad del seguro colectivo de vida, las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de uso de Servicios Bancarios (Amsec) --que incluye hipotecas para empleados en condiciones preferentes o préstamos personales con mejores tipos y plazos, entre otros-- y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales.

Además, se incorpora la revalorización anual del convenio especial hasta un máximo del 4% --que antes era del 3%--, la conservación de las ayudas por discapacidad y el mantenimiento del derecho a percibir el premio por antigüedad.

ENTRE 800 Y 1.000 SALIDAS ANUALES

El plan de Santander no cuenta con un objetivo de salidas, sino que persigue crear un marco al que acogerse, ya que hasta ahora ya venían registrándose bajas voluntarias. En todo caso será un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la entidad puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

En este sentido, la secretaria general de CCOO en Banco Santander, Noemí Trabado, ha detallado a Europa Press que este "no es un acuerdo de reestructuración para dar salidas" y ha aseverado que, en ningún caso, la entidad financiera "ha puesto sobre la mesa un número concreto de abandonos".

A pesar de ello, el pasado año salieron cerca de 800 personas y, hasta junio de este 2026, otras 400 dejaron el banco, según datos de la agrupación sindical. "Imaginamos que pueden salir entre 800 y 1.000 personas cada año, aunque los trabajadores susceptibles de salir durante la vigencia del acuerdo --hasta finales de 2028-- ascienden a cerca de 5.000", ha calculado Trabado.

El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) data de 2020. Ese último proceso de reestructuración de la plantilla se cerró con la salida de 3.572 empleados y el proceso recibió más solicitudes de adhesión de las inicialmente contempladas.

Santander cerró el mes de marzo con un total de 1.607 oficinas en España, lo que supone una reducción de 185 sucursales frente a marzo de 2025. A nivel grupo, cerró algo más de 1.000 oficinas. Hace diez años, en marzo de 2016, Santander contaba con 3.433 oficinas en España.

El banco cántabro no ha hecho declaraciones durante el proceso de las negociaciones y espera al cierre definitivo del convenio para pronunciarse.