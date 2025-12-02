Santander vende el 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros

Archivo - Logo de Banco Santander. - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander ha vendido el 3,5% de su filial polaca entre inversores institucionales por un importe de 407,3 millones de euros, según ha informado este martes la entidad, que ha realizado esta operación mediante un proceso de colocación acelerada.

En concreto, según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Santander ha colocado 3.576.626 títulos de su filial polaca a un precio de 482 zlotys polacos (113,9 euros) por acción.

El banco ha explicado que este proceso acelerado de colocación se ha dirigido exclusivamente a ciertos inversores institucionales.

Tras esta operación, Santander pasará a tener 59.984.148 acciones de su filial polaca, que representan aproximadamente el 58,7% del capital social.

Teniendo en cuenta el acuerdo con el austriaco Erste Group para venderle el 49% de la filial polaca, una vez se cierren las dos operaciones, Santander tendrá una participación del 9,7% en Santander Bank Polska.

La entidad ha recordado que mantendrá su compromiso con el mercado polaco a través de la filial de Santander Consumer en el país y la colaboración "estratégica" prevista con Erste Group en el negocio de banca corporativa y de inversión (CIB). A su vez, la entidad austriaca tendrá acceso a las plataformas de pago de Santander.

La entidad que preside Ana Botín ha subrayado que la venta del 3,5% de Bank Polska está alineada "con el enfoque estratégico del grupo en la optimización proactiva del capital para crear valor para los accionistas".

El resto de las acciones de Santander Bank Polska de las que seguirá siendo titular Banco Santander estarán sujetas a un periodo de 'lock-up' de 90 días después del cierre, que estará sujeto a las excepciones habituales. El 'lock-up' permitirá asimismo completar el cierre de la operación con Erste.

Banco Santander (en su capacidad de manager y no como accionista vendedor de las acciones), Santander Bank Polska, Santander Brokerage Poland, Bank Handlowy w Warszawie Brokerage Office of Bank Handlowy, Citigroup, BofA y Goldman Sachs han actuado como 'joint global coordinators' y 'joint bookrunners' de la colocación. Erste Group Bank y Erste Securities Polska han actuado como co-managers.