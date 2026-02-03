Santander ya no planea más compras ni ventas: "Tenemos la escala necesaria en todos los mercados"

Archivo - La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la presentación de los resultados del 2023 del Grupo Santander, en la Ciudad Grupo Santander, a 31 de enero de 2024, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que su entidad ya no se plantea hacer más compras ni ventas de ningún negocio, después de las tres operaciones que ha cerrado prácticamente en un año.

"Tenemos ya la escala necesaria en todos nuestros mercados", ha trasladado en la rueda de prensa que el banco ha convocado este martes, tras conocerse el cierre de la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros).

Así, en apenas un ejercicio, el banco ha anunciado la adquisición de dos entidades, TSB en Reino Unido (por unos 2.500 millones de libras, unos 3.000 millones al cambio en euros) y Webster en Estados Unidos, y una desinversión, la venta del 49% de Santander Polska a Erste Group por unos 7.000 millones de euros.

"No más compras y tampoco estamos pensando en vender nada. Estamos donde queremos estar, con la escala que necesitamos. Había dos mercados donde nos faltaba escala, que eran el Reino Unido y los Estados Unidos", ha comentado Botín durante la presentación.

"En un año hemos conseguido salir de un mercado [el polaco] en el que no teníamos sinergias o efecto red con los otros mercados y entrar en dos donde sí los tenemos y llevarlos a la escala necesaria para ser uno de los bancos más rentables tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Es un paso histórico para el Banco Santander y para el proyecto que tenemos de ser el banco más rentable", ha agregado.

Así, durante la presentación ante los periodistas, Botín ha explicado que la operación hoy anunciada es una adquisición complementaria ('bolt-on') estratégica y complementaria para el banco en EEUU, al sumar capacidades de banca comercial que Santander no tiene en el mercado estadounidense.

Además, la integración de Webster supondrá que Santander será el quinto jugador más importante en la franja noroeste de Estados Unidos, con una cuota de mercado del 8% en depósitos, y escala hasta el 'top 25' de los mayores bancos del país.

"La manera de ver al Santander a partir de ahora es como una inversión de crecimiento. Entrar en el banco hoy es entrar en un banco que va a seguir generando crecimiento", ha resaltado Botín, antes de defender que esta operación con Webster va a elevar el beneficio por acción entre un 7% y un 8% más allá de lo que ya tenía antes de la operación.

FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN

Santander ha anunciado que el pago de la operación se hará tanto en efectivo como con acciones, de tal manera que, como ha confirmado Botín, deberá realizarse una emisión de nuevas acciones para poder afrontar el pago a los accionistas de Webster.

En concreto, el canje se componen de un 65% en efectivo, a 48,75 dólares por acción (41,25 euros), y de un 35% a través de acciones, con un valor de 26,25 dólares (22,21 euros) a razón de 2,0548 acciones de Santander por cada acción de Webster.

Este canje en acciones es, según ha defendido Botín, el que estaría haciendo que los certificados de acciones con los que cotiza Santander en Estados Unidos (conocidos como ADRs) registren caídas del 7% al 8% tras conocer la adquisición.

En concreto, Botín ha afirmado que este descenso en la cotización se debe a la entrada de arbitrajistas en el valor, aunque cree que, una vez se entienda bien la operación, "va a ser muy bienvenida". Además, ha resaltados que estos ADRs suelene tener una liquidez "muy limitada".