Las tarjetas revolving alcanzan un tipo medio de 23,34% este año, 0,10 puntos más que en 2024, según Asufin

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El interés medio del mercado de las tarjetas revolving alcanzó el 23,34% este año, 0,10 puntos más que en 2024, según el IX Estudio sobre este producto realizado por Asufin, que reconoce que es un "estancamiento", aunque "en niveles muy altos".

La asociación, que dispone de una serie anualizada que comienza en 2021, señala que en 2024 se produjo un "un cambio de ciclo", al dispararse al 23,24% desde el 21,07% en 2023.

"Ese incremento marcó un cambio de ciclo: tras varios años de contención e incluso bajadas motivadas por la sucesión de sentencias judiciales en contra, el crédito revolving volvió a encarecerse con fuerza, en perjuicio del consumidor", afirma específicamente la asociación.

Asufin apunta como causa la "controvertida resolución" del Tribunal Supremo de 2023, en la que fijó en hasta seis puntos porcentuales el diferencial que debe aplicarse para calificar de usurario el crédito revolving. Esto, según Asufin, "ha permitido a la industria elevar los tipos".

El estudio también recoge una "alta heterogeneidad" del mercado de tarjetas revolving con "grandes disparidades" de coste entre productos. Así, explica que la distancia entre la tarjeta más cara y la más barata alcanza 29,63 puntos porcentuales de TAE, con un impacto directo de 257,82 euros de diferencia en coste total por financiar 1.000 euros a 24 meses.

"En el extremo superior del mercado se mantiene la Tarjeta Después Oro de BBVA, cuya TAE del 41,48% supone un coste final de 379,20 euros por la operación. Este nivel de interés, que ya destacaba como el más elevado en el informe de 2024, se produce por una combinación de tipos elevados y una comisión de apertura elevada de 80 euros al año", explica Asufin.

Por el lado contrario, según también la asociación, la opción más económica sigue siendo la Visa Proyecta de Abanca, con una TAE del 11,85% y un coste de 121,38 euros por financiar el mismo importe en el mismo plazo. "Esta tarjeta destaca por ofrecer mejores intereses sin comisiones", agrega.

Por otro lado, la asociación menciona los seguros de protección de pagos que suelen incorporar estas tarjetas, que son, a su parecer, "muy cargos" como consecuencia del "alto riesgo de impago vinculado a sus altos intereses".

"Así, la tarjeta WiZink Now alcanza un 35,76% de tipo de interés efectivo con seguro, seguida muy de cerca por Visa Pass Carrefour (35,43%) y Bankintercard Platinum (31,98%). Es decir, el seguro añade entre 9 y 14 puntos porcentuales sobre las TAE originales, que ya se situaban en el entorno del 22,00-24,00%", especifica.

POR ENCIMA DE OTROS TIPOS DE PRÉSTAMO

Asufin también realiza una comparación con los tipos medios de otra tipología de préstamos. Por ejemplo, lo contrasta con el tipo medio de las tarjetas de crédito, que en España están en torno al 18,34%; en el caso de la zona euro, este tipo medio es del 8,68%.

El tipo medio de las revolving, del 23,34%, supone una prima de más de 5% frente al resto de tarjetas en España y del 14,66% respecto al entorno europeo, lo que "consolida a las revolving como el producto más caro dentro del segmento de pago con tarjeta".

Si se compara con los préstamos al consumo, Asufin asegura que la brecha es "todavía más acusada": frente al 23,34% de las tarjetas revolving, el tipo medio de los préstamos a entre uno y cinco años es del 6,63% en España y del 7,33% en la zona euro. Así, la asociación recalca que financiarse con una tarjeta revolving supone pagar 16,71 puntos más que con un préstamo personal en España y 16,01 puntos más que con la media europea de este tipo de créditos.

Por último, Asufin recuerda que estas tarjetas a veces superan los 3.000 0 6.000 euros de deuda, con lo que su uso "se asimila más a un préstamo al consumo que a una tarjeta", lo que multiplicaría el riesgo de problemas asociados a su pago por sus intereses tan elevados.