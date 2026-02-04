UBS gana un 53% más en 2025 y lanzará un plan de recompra de al menos 2.540 millones

Archivo - FILED - 10 December 2021, Frankfurt: A view of the UBS Group AG logo on the bank's headquarters in downtown Frankfurt. Photo: Sebastian Gollnow/dpa - Sebastian Gollnow/Dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El banco suizo UBS cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto atribuido de 7.767 millones de dólares (6.578 millones de euros), un 52,7% más que el año anterior, tras lo que la entidad helvética ha anunciado su intención de ejecutar durante 2026 recompras de acciones propias por importe de al menos 3.000 millones de dólares (2.540 millones de euros).

La cifra de negocio neta de UBS en el conjunto del ejercicio fue de 49.573 millones de dólares (41.979 millones de euros), un 2% más, mientras que la partida destinada a cubrir pérdidas de crédito alcanzó los 524 millones de dólares (444 millones de euros), un 5% menos.

Entre octubre y diciembre, UBS registró ganancias de 1.199 millones de dólares (1.015 millones de euros), un 55,7% por encima del resultado del mismo periodo del ejercicio anterior.

A su vez, la cifra de negocio del banco suizo en el cuarto trimestre de 2025 ascendió a 12.145 millones de dólares (10.284 millones de euros), un 4,4% más que los ingresos anotados por la entidad un año antes.

En cuanto a la integración de Credit Suisse, UBS destacó los avances sustanciales alcanzados durante 2025, habiendo migrado aproximadamente el 85% de las cuentas de clientes registradas en Suiza y completado en gran medida la transferencia de cuentas de clientes en Banca Personal y Corporativa y Gestión de Activos.

Además, la entidad helvética logró reducir aún más el tamaño y los gastos operativos de la unidad de Servicios No Esenciales y Legacy, y avanzó significativamente en la racionalización de su estructura jurídica, mientras que cumplió con sus planes de optimización del balance.

De este modo, UBS se centrará en la migración de las cuentas restantes de clientes, fondos y custodia durante el primer trimestre de 2026 y en las actividades de liquidación de cuentas, lo que permitirá el desmantelamiento sustancial de las aplicaciones restantes y la infraestructura de TI heredada de Credit Suisse para finales de año, acelerando el ahorro bruto de costes, lo que contribuirá a alcanzar un ahorro adicional de 2.800 millones de dólares (2.371 millones de euros) en 2026.

"Logramos un gran progreso en una de las integraciones más complejas de la historia de la banca, a la vez que enfrentábamos la continua incertidumbre regulatoria en Suiza", destacó el consejero delegado de UBS, Sergio P. Ermotti.

"A medida que nos acercamos al último tramo de la integración, confío en nuestra capacidad para capturar las sinergias restantes para finales de año, las cuales incrementamos en 500 millones de dólares (423 millones de euros), hasta alcanzar los 13.500 millones de dólares (11.432 millones de euros)", añadió.

Por otro lado, UBS propondrá el reparto de un dividendo correspondiente al ejercicio 2025 de 1,10 dólares por acción, con un incremento del 22%.

Asimismo, tras completar en el cuarto trimestre de 2025 el plan de recompra de acciones de 3.000 millones de dólares, la entidad prevé recomprar 3.000 millones de dólares en acciones en 2026 "con el objetivo de hacer más".

No obstante, UBS advierte de que el importe de las recompras adicionales está sujeto a una mayor claridad sobre el futuro régimen regulatorio en Suiza, así como al rendimiento financiero del banco y el mantenimiento de un ratio de capital CET1 de aproximadamente el 14%.