La Agencia Tributaria aún no ha devuelto la renta a casi 400.000 contribuyentes, según TaxDown

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria todavía no ha abonado la devolución del IRPF correspondiente a la campaña de la Renta 2024 a 388.207 contribuyentes, pese a que a cierre de 2025 ya había reintegrado más de 13.000 millones de euros a más de 15,6 millones de declarantes, según datos del propio organismo tributario recogidos por la plataforma fiscal TaxDown.

Según explica TaxDown, el motivo más habitual de estos retrasos es que las declaraciones afectadas se encuentran sometidas a procesos de comprobación o revisión particular por parte de Hacienda, especialmente en el caso de los trabajadores autónomos, cuyas declaraciones se analizan con más detalle para verificar la correcta imputación de ingresos y gastos y detectar posibles incoherencias con la actividad profesional declarada.

También pueden influir errores en los datos consignados, desajustes entre la información declarada y la que maneja la Agencia Tributaria o gastos no reflejados, entre otras causas.

La compañía recuerda que los contribuyentes pueden consultar en todo momento el estado de su devolución a través de la página web de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2024, al que se accede mediante certificado electrónico, sistema Cl@ve PIN o con el número de referencia del borrador, donde se muestran mensajes como "Su declaración se está tramitando", "Su declaración está siendo comprobada" o "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria".

TaxDown detalla que de la tramitación pueden derivarse distintos escenarios: que el resultado final pase de ser a devolver a ser a ingresar, con o sin sanción en función del tipo de error; que la devolución sea menor a la inicialmente solicitada, en cuyo caso Hacienda deberá abonar intereses únicamente sobre la cuantía final a favor del contribuyente; o que el importe sea correcto, pero la Administración se haya retrasado en el pago, lo que obligará al abono de intereses de demora por todo el periodo excedido.

El experto fiscal de TaxDown Aitor Fernández recuerda que la ley del IRPF fija un plazo máximo de seis meses, hasta el 1 de enero de 2026, para la campaña de Renta 2024, para efectuar las devoluciones antes de que empiecen a devengarse intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625% anual tras la subida aplicada en 2023 desde el 3,75%, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Estos intereses se calculan desde la expiración del plazo de seis meses hasta la fecha en que se ordene el pago y se comunican mediante notificación individual al contribuyente.