La Agencia Tributaria desaconseja usar ChatGPT para la Renta y llama a emplear sus herramientas

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha desaconsejado a los contribuyente a que recurran a ChatGPT para realizar la declaración de la Renta y ha recordado las herramientas que la Administración ha puesto a disposición de los ciudadanos para facilitar su presentación.

"Con lo que se ha volcado el equipo de la Agencia Tributaria en aportar las mejores herramientas de ayuda y asistencia, no me arriesgaría a hacerla con ChatGPT", ha señalado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta 2025.

En concreto, Soledad Fernández ha defendido la herramienta 'Renta Web' para la presentación de las declaraciones. "Es lo suficientemente válida y está lo suficientemente bien hecha como para que no tengamos que acudir a otras", ha remarcado.

La herramienta 'Renta Web' para la presentación de declaraciones de la Renta cuenta con diversas adaptaciones este año para facilitar la asistencia al contribuyente, seguir ganando en usabilidad y también para evitar errores.

En materia de subvenciones, y como complemento a la novedad incorporada en datos fiscales de ofrecer información personalizada sobre una determinada ayuda, también se mejora la información disponible en 'Renta Web'.

Igualmente, se ayuda al contribuyente a evitar fallos por aplicar beneficios fiscales cuando tienen ascendientes o descendientes a cargo que deben presentar también declaración.

En cuanto a las mejoras de navegación, se han incrementado los accesos a las ventanas de captura de datos de la declaración, se ha aumentado la interacción entre apartados y se ha mejorado el diseño del documento de ingreso y devolución.

Asimismo, el plan 'Le Llamamos' arrancará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, mientras que la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo.