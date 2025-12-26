Agencia Tributaria reorganiza su Departamento de Gestión Tributaria para adaptar cambios normativos y retos tecnológicos

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha reorganizado su Departamento de Gestión Tributaria, en virtud de las modificaciones legislativas que han tenido lugar en aspectos que inciden de forma directa en el ámbito de la gestión tributaria y los retos tecnológicos que debe afrontar este Departamento, según se desprende de la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para ello, en la Subdirección General de Planificación y Coordinación se crea el Área de Objetivos y Ejecución de Devoluciones referidas a todos los procedimientos y conceptos tributarios tramitados por el área de Gestión, dada la importancia de ambas competencias y la complejidad e incremento del número de procedimientos que se ha producido de un tiempo a esta parte.

A través de dicha área se acometerán los trabajos necesarios para modernizar y mantener los instrumentos de planificación de las actuaciones de Gestión y de control de los resultados que incluirá la fijación de referencias anuales a nivel nacional y territorial teniendo en cuenta la existencia de diferentes coeficientes de homogeneización e índices de ponderación y la necesidad de medir el grado de eficacia de las actuaciones realizadas.

EL ÁREA DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y RETENCIONES SE DESDOBLA

En la Subdirección General de Técnica Tributaria, el Área de Declaraciones Informativas y Retenciones queda desdoblada en dos áreas, toda vez que el área existente realiza funciones de naturaleza muy diversa y ha visto incrementada su carga de trabajo de manera sustancial como consecuencia de cambios normativos que no eran previsibles en el momento en el que se definieron sus funciones.

Así, se puede destacar la gestión e implementación de prestaciones patrimoniales de carácter público tributario y no tributario, así como la asunción de competencias de otras figuras impositivas nuevas, como por ejemplo el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

Asimismo, en esta área se han abordado los proyectos normativos necesarios para mejorar el sistema informativo de retenciones e ingresos a cuenta cuando los mismos son ingresados en diferentes Administraciones tributarias (Administración General del Estado, Diputaciones Forales del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra).

En consecuencia, resulta necesario que existan dos áreas especializadas que puedan asumir los trabajos relativos a ambas materias, de forma que, el Área de Declaraciones Informativas realizará las funciones relativas a la tramitación de las órdenes ministeriales asociadas a las obligaciones informativas y, en paralelo, abordará los proyectos que conllevan los cambios normativos.

Por su parte, el Área de Retenciones se encargará de la definición, diseño y mantenimiento de los sistemas de cálculo de los tipos de retención y de los proyectos relativos a la mejora en el sistema informativo de retenciones e ingresos a cuenta.

SE CREA EL ÁREA DE IMPOSICIÓN DIRECTA A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES

En la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria se crea el Área de Imposición Directa a las Personas Físicas Residentes, debido al incremento de la carga de trabajo que se ha producido en los últimos años en esta materia y por la importancia que la misma tiene para el ejercicio de las funciones encomendadas a la Subdirección.

Desde la citada área se desarrollarán, de forma coordinada, las tareas que conciernen a los programas informáticos de ayuda en la presentación de las declaraciones y sus correspondientes manuales, las referidas a la información que se ofrece en la Sede electrónica que requiere una actualización constante y se llevará a cabo el análisis de los proyectos normativos autonómicos en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de resolución de conflictos en la aplicación normativa autonómica de Renta y Patrimonio.

NUEVA ÁREA DE GESTIÓN CENSAL

En la Subdirección General de Verificación y Control Tributario se crea el Área de Gestión Censal, dada la importancia que reviste el censo de obligados tributarios y los distintos registros establecidos por la normativa a efectos de las actuaciones, no solo del área de Gestión, sino del resto de áreas de la Agencia Tributaria.

La creación de esta área permitirá acometer diversos proyectos, entre otros, la migración del censo a un nuevo entorno tecnológico, la creación de nuevos Registros, como el Registro de operadores de plataformas de la DAC7, el Registro de Franquicia o el Registro de la Directiva Faster.

En la Subdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa se crea el Área Técnico-Jurídica con una doble finalidad. De un lado, corresponderá a dicha área la valoración de la conveniencia de interponer recursos de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o de casación ante el Tribunal Supremo, el análisis e informe de las propuestas de allanamiento en procesos contencioso-administrativos, así como el estudio y coordinación de criterios en relación con los procedimientos especiales de revisión.

De otro lado, se encargará de la realización de estudios, informes y propuestas tanto normativas como de criterios interpretativos, en relación con las materias propias de la Subdirección General.

ÁREA DE FISCALIDAD DE NO RESIDENTES Y PROYECTOS INTERNACIONALES

Por otro lado, con el fin de reforzar la coordinación que exigen los proyectos internacionales que afectan al área de Gestión, así como las diversas cuestiones que conciernen a las obligaciones tributarias de los contribuyentes no residentes, resulta necesaria la creación del Área de Fiscalidad de No Residentes y Proyectos Internacionales.

Por su carácter transversal, dependerá de la Dirección del Departamento de Gestión Tributaria.