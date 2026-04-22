Arcadi España destaca que las cifras 'macro' son "incuestionables", pero apuesta por seguir "redistribuyendo"

El ministro de Hacienda, Arcadi España y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con pregunta - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado este miércoles que las cifras macroeconómicas del país son "incuestionables", aunque ha apostado por seguir "creciendo, redistribuyendo y transformando" la economía.

España ha señalado que las buenas condiciones económicas --macro y fiscales-- son necesarias, pero no suficientes para que el crecimiento llegue bien a todas las familias y a las clases medias y trabajadoras. "Para eso, además de crecer y tener buenas cifras macro, hay que redistribuir y para eso hacen falta políticas progresistas como las que ha hecho este Gobierno", ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso por la formación morada, Ione Belarra, ha señalado que "está muy bien" que el presidente del Gobierno saque pecho de las cifras económicas, pero ha asegurado que, para estar de verdad en el equipo de los trabajadores que "las pasan puñeteras" para llegar a fin de mes, "lo que hay que hacer es subir el salario mínimo interprofesional a 1.800 euros".

"Lo que hay que hacer es hacer fijos de una vez por todas a los trabajadores públicos en fraude de ley, lo que hay que hacer es reconocerle la pensión completa a quienes han cotizado más de 40 años en este país, es frenar las subcontrataciones y las privatizaciones, es atar en corto a las empresas explotadoras, como la de los familiares de Vox. Y es, de una vez por todas, ponerse a bajar las ratios y a contratar más sanitarios", le ha instado la diputada.

Ante esto, el titular de Hacienda ha puesto de relieve que las cifras macro son "incuestionables", ya que España crece el doble que la media europea, la tasa de paro está por debajo de los niveles casi del 10%, la más baja en 18 años y se registra el menor déficit público en 18 años.

También ha defendido las políticas "progresistas" impulsadas estos años, como que el salario mínimo no tribute en el IRPF, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a pesar del gran crecimiento de la inflación de estos años o la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

"Queda mucho por hacer, sin ningún triunfalismo. Es evidente que estamos mejor que hace 8 años y es evidente que este es el camino correcto. Hay que seguir creciendo, redistribuyendo y transformando", ha subrayado.

"LOS SINDICATOS FORMAN PARTE ESENCIAL DEL ÉXITO ECONÓMICO DEL PAÍS"

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso por la formación morada, Ione Belarra, también ha instado al Gobierno a "dejar de hacerle la vida imposible a los sindicalistas combativos".

Frente a esto, el ministro ha destacado que los sindicatos forman parte esencial del éxito económico del país. "Creo que han tenido un papel indiscutible en la mejora de las condiciones de millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y todas las conquistas sociales de estos años de democracia tienen mucho también que deberle a las fuerzas sindicales, por lo tanto creemos en los sindicatos, creemos en el diálogo social y esa es una de las líneas que vamos a tener", ha asegurado.