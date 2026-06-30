Arcadi España ensalza la "profesionalidad absoluta" de la presidenta de la SEPI tras su imputación

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, España ha informado detalladamente a los grupos parlamentarios sobre las líneas generales de la política e - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este martes la "profesionalidad absoluta" de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de su imputación en el 'caso Leire Díez' por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

"Me parece una gran profesional, competente, una magnífica servidora pública, que ha hecho desde que está presidiendo la SEPI y continúa haciendo y hará un trabajo magnífico", ha destacado el titular de Hacienda durante su comparecencia este martes en el Senado.

Esta misma semana, se ha dado a conocer que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a Gualda y a otras 24 personas en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Pero el ministro de Hacienda ha señalado que, "frente al ruido y la furia", las cifras a lo largo de los últimos años demuestran "la profesionalidad absoluta" de Gualda al frente de la SEPI.

Arcadi España ha recordado el fondo que se creó para salvar la solvencia de determinadas empresas ante el impacto del Covid-19. En concreto, se formalizaron 30 operaciones por 2.600 millones, de los cuales se han recuperado 1.754 millones, dado que eran préstamos --340 millones en intereses--.

"Creo que es un mecanismo que resultó eficaz y se cumplió con todos los procedimientos que tenía que hacerse en ese marco", ha puesto de relieve el ministro.

Además, España ha apuntado que los resultados de las cuentas anuales de la SEPI de 2025 anotan 130 millones de beneficios y una cifra de negocio récord de 7.384 millones de euros, a lo que se suman unas inversiones de 529 millones de euros, un 63% superior al 2024.

"No pasa nada por, de vez en cuando, hablar de que algo va bien. No pasa nada. Ya sé que a algunos les preocupa eso, pero no pasa nada quererse un poco como país. No lo hemos hecho todo mal. Al contrario, creo que lo hemos hecho casi todo muy bien", ha resaltado.