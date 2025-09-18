Los asesores fiscales avisan de que el deterioro institucional amenaza la legitimidad fiscal y piden "rigor"

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, ha advertido acerca del "deterioro institucional que amenaza la legitimidad del sistema fiscal y la cultura del cumplimiento voluntario".

Durante la inauguración del Curso de Verano Aedaf en Santander, Bande ha hecho un llamamiento al "rigor y la responsabilidad en la gestión de los impuestos", dado que "el mal uso de los ingresos públicos mina la confianza ciudadana y debilita el sistema".

También ha defendido que "los contribuyentes no rechazan el esfuerzo fiscal en sí mismo, sino la percepción de que los impuestos no se gestionan con rigor ni responsabilidad. Paradójicamente, quienes cumplen son los más afectados por una presión fiscal creciente".

Bande ha manifestado su preocupación por "la inseguridad jurídica, el mayor enemigo tanto de la inversión como de la confianza ciudadana. Empresas y contribuyentes necesitan reglas claras, estables y previsibles".

Asimismo, el presidente de los asesores fiscales ha reclamado un procedimiento "ágil y efectivo" para recuperar los impuestos pagados de forma improcedente, además de reivindicar la figura del asesor fiscal como garante del cumplimiento tributario y puente entre la Administración y los contribuyentes.

El Curso de Verano 2025 de la Aedaf reúne a expertos tributarios, que abordarán lo largo de dos días temas como la actualidad de la imposición patrimonial; el valor de referencia como base imponible para la tributación en las operaciones de inmuebles; los cambios de residencia y la deslocalización interna de los contribuyentes o los pactos sucesorios.