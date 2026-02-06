Consumo defiende un tributo a ultrarricos en España para captar 5.200 millones y atajar la pobreza infantil

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que en España se pueda aplicar un tributo similar a la 'tasa Zucman', una propuesta de impuesto a los ultrarricos, y captar 5.200 millones de euros al año.

Así, tal y como ha indicado la cartera de Consumo en un comunicado, el titular del ramo ha concluido este viernes su visita oficial a París (Francia), donde se ha reunido con el artífice de dicho impuesto, el economista y académico Gabriel Zucman, y ha estudiado cómo podría plantearse algo así en España.

En concreto, la mencionada tasa propone gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros, algo que en España permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

"Hemos podido reunirnos con Gabriel Zucman y su equipo para debatir sobre las posibilidades de una propuesta de impuesto a los ultrarricos en España y la necesidad de vincularla como condición de posibilidad para el fortalecimiento del Estado social", ha declarado Bustinduy, que ha explicado lo que supondría esta recaudación para, por ejemplo, implementar una prestación universal por crianza en España. Al hilo, el líder de Consumo ha detallado que con dicho impuesto se podría financiar "una prestación universal para erradicar la pobreza infantil".

"Zucman y su equipo cuentan con nuestro país como aliado y desde luego haremos todo cuanto esté en nuestra mano para hacer avanzar este debate", ha añadido. Según Bustinduy, un impuesto como este no solo serviría para erradicar la pobreza infantil, sino también para tener un sistema tributario más justo.

"La tasa que tenemos de pobreza infantil es completamente inaceptable y debemos ponerle remedio cuanto antes", ha aseverado, enfatizando que, por su parte, han incidido en cómo iniciativas como la Prestación Universal por Crianza requieren, precisamente, "ir acompañadas de una tributación justa, que supere las limitaciones del actual modelo fiscal que hace que los ricos paguen menos que un ciudadano medio".

En su visita a la capital gala, el titular de Derechos Sociales y Consumo también se ha reunido con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE, en un encuentro donde se ha trabajado en distintas líneas de cooperación y apoyo con el Gobierno de España. Una de esas líneas, como describió Bustinduy una vez finalizada la reunión, tiene que ver con el trabajo contra la pobreza infantil y por la adopción de una prestación universal por crianza.

"Estamos trabajando en todo el ámbito técnico para el despliegue y el desarrollo de esta posible medida que tendría un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza infantil en España, que sigue teniendo unos niveles altísimos", ha expresado. Además, el ministro ha propuesto a la OCDE trabajar en común para una regulación en el desarrollo de algoritmos para el establecimiento de precios dinámicos o personalizados y también de la protección de los consumidores vulnerables en el entorno digital.

"Creemos que España puede ser referente, que este trabajo que se está haciendo en España a través de la cooperación y la colaboración internacional puede extenderse para garantizar que recuperemos la capacidad de control en nuestras democracias sobre los algoritmos que están determinando gran parte de la vida pública y de nuestra vida económica y social", ha manifestado.

Al hilo, Bustinduy ha terminado concluyendo que el objetivo es que España sea "referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales".