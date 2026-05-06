CSIF se moviliza ante Hacienda en plena Renta para exigir mejoras laborales en la Agencia Tributaria

1084567.1.260.149.20260506180833 Varias personas durante una concentración de delegados de AEAT por la mejora de sus condiciones laborales, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta movilización, impulsada principalmente por el sindicato CSIF, es la primera de un calendario de protes - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha movilizado este miércoles frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, coincidiendo con la Campaña de la Renta, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Agencia Tributaria.

La concentración ha tenido lugar el mismo día en que comienza el servicio de atención telefónica al contribuyente para realizar la Declaración de la Renta.

Las movilizaciones continuarán el 13 y 29 de mayo, respectivamente, con la convocatoria de paro parcial de 1 hora esos días, para culminar el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo.

"Si siguen con la intransigencia, seguiremos convocando más medidas de movilizaciones y más convocatorias de huelgas y concentraciones", ha alertado el portavoz nacional de CSIF en Agencia Tributaria, Pablo Burgos, en declaraciones a Europa Press durante la concentración.

Según ha explicado el portavoz, estas movilizaciones contra la Agencia Tributaria son consecuencia del "bloqueo" de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

"Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite", ha señalado Burgos.

Actualmente hay en torno a 28.000 trabajadores y los cálculos de CSIF, en base a los estudios de la OCDE, apuntan a que "como mínimo para tener una estructura eficaz en la lucha contra el fraude" la plantilla tendría situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados.

CSIF ha recordado también que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente.

"Desde entonces no ha habido ningún avance en esta materia, por lo que hemos dado por incumplido ese acuerdo de la directora general de la Agencia Tributaria y nos hemos visto abocados a iniciar este calendario de movilizaciones en plena Campaña de Renta", ha explicado.

El sindicato ha denunciado "la falta de voluntad política" y considera que "el mayor responsable político" es el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.