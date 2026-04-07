Finanzas para Todos lanza recomendaciones sobre la fiscalidad de fondos y acciones ante la Renta 2025

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Finanzas para Todos ha lanzado una serie de recomendaciones prácticas orientadas a la fiscalidad de los fondos de inversión y las acciones para orientar a los contribuyentes ante el inicio de la campaña de la Renta 2025.

A través de dos nuevas guías, disponibles de forma gratuita en el portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Plan de Educación Financiera busca que los inversores conozcan "cuánto y cuándo hay que pagar por las rentas que se van generando" tras haber reembolsado fondos o vendido acciones durante el pasado ejercicio.

Desde el organismo recalcan que en la gestión de las finanzas personales es clave identificar si existe algún tipo de beneficio fiscal o qué gastos son deducibles. En este sentido, recuerdan que no es necesario declarar las fluctuaciones de valor de los activos mientras no se vendan, ya que la tributación se produce, con carácter general, "en el momento de la transmisión".

TRASPASOS Y RENDIMIENTOS

Desde la iniciativa detallan que los inversores en acciones obtienen rendimientos principalmente por dos vías: la venta de los títulos (que genera una ganancia o pérdida patrimonial), o la tenencia de los mismos a través de dividendos, primas de asistencia o derechos de suscripción, los cuales tributan como rendimientos de capital mobiliario.

Por otro lado, destacan que una de las grandes ventajas de los fondos de inversión es que permiten mover el ahorro de un fondo a otro "sin tributar hasta el momento del reembolso definitivo". Esta posibilidad de diferir el pago de impuestos permite adaptar la cartera "sin un impacto fiscal inmediato", una ventaja que no se aplica en el caso de los fondos cotizados o ETF.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS

De cara a reducir la factura fiscal final, la guía subraya que las pérdidas patrimoniales pueden compensarse con ganancias obtenidas "durante 4 años fiscales, con ciertos límites". Esta compensación también puede realizarse, bajo determinadas condiciones, con los rendimientos del capital mobiliario.

Asimismo, se recomienda revisar las comisiones de compraventa, que deben tenerse en cuenta al calcular la plusvalía, y los gastos de administración y depósito de valores, que son fiscalmente deducibles en los rendimientos del capital mobiliario.

Finalmente, las autoridades, entre las que también se encuentran el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, instan a los ciudadanos a informarse antes de tomar decisiones, dado que la fiscalidad "puede influir en la rentabilidad final" y está sujeta a posibles cambios incluso antes de liquidar la inversión.