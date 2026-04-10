Gestha advierte de que las rebajas del IVA a los carburantes pueden ser "regresivas e ineficientes"

Archivo - Una persona llenando el depósito de combustible de su vehículo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de Hacienda (Gestha) han advertido este viernes de que las rebajas generalizadas del IVA sobre los carburantes pueden resultar "regresivas e ineficientes" y plantean problemas de encaje con la normativa europea del IVA, por lo que han pedido que no se prorroguen una vez finalizada su vigencia de tres meses.

De hecho, la Comisión Europea ha avisado recientemente a España de que el marco europeo del IVA establece límites a la aplicación de tipos reducidos en determinados bienes, entre ellos los carburantes.

Gestha ha subrayado que, aunque el Gobierno defiende que estas mismas medidas fueron aplicadas y validadas en 2022 y que son medidas excepcionales por la crisis de precios y temporales hasta el mes de junio, "las rebajas de impuestos a los carburantes lanzan un mensaje equívoco a los ciudadanos, contrario a las estrategias europeas que pretenden descarbonizar el transporte, dentro del Pacto Verde europeo".

"Las rebajas de impuestos a los carburantes no se limitan al IVA, sino que incluyen reducciones de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos", apuntan los técnicos de Hacienda que, no obstante, admiten que éstas sí están en línea con las recomendaciones europeas para este contexto de crisis energética, entre las que se incluyen la rebaja del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Por otra parte, Gestha avisa de que las rebajas del IVA de la electricidad y del gas tienen también "un riesgo de regresividad e ineficiencia". En este sentido, señala que los estudios precedentes indican que se produce una concentración de estos beneficios fiscales en los hogares con mayores rentas, aunque es una concentración menor que en los carburantes.

Los técnicos de Hacienda insisten en que las políticas de apoyo frente al encarecimiento de la energía deberían orientarse preferentemente a medidas "más selectivas y eficaces", como podrían ser las ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, los incentivos al uso del transporte público y a la movilidad eficiente, así como el fomento del teletrabajo en empresas y administraciones públicas para reducir desplazamientos y consumo de combustible.

Así, Gestha recuerda que, según datos de la Comisión Europea, que los desplazamientos diarios al trabajo representan una cuarta parte de los carburantes que consumen los vehículos en la Unión Europea, por lo que estimando que más de un tercio de los empleos en la UE podrían realizar su trabajo desde casa tres días a la semana, el consumo de combustible de los automóviles se reduciría entre un 2% y un 6%, ahorrando cada trabajador unos 35 euros al mes, incluso teniendo en cuenta el mayor consumo energético en el hogar.

Por todo ello, ante futuros paquetes de medidas si la crisis no remite, Gestha considera que no deberían renovarse las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos, "que son aprovechadas fundamentalmente por los hogares de mayores ingresos".

Como alternativa, los técnicos de Hacienda apuestan por reforzar los descuentos del transporte público colectivo, ampliar el bono social eléctrico, topar el precio del butano y propano, incentivar en el IRPF la compra de vehículos eléctricos, y la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) del comportamiento de las operadoras, incluyendo la restauración de un impuesto a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que puedan obtener.