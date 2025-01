Gestha calcula que los caseros podrían ahorrarse hasta 350 euros con la bonificación del 100% de IRPF

Asegura que bonificar el 100% de IRPF por limitar el alquiler no compensa a los arrendamientos más caros

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha señalado que la bonificación del 100% de IRPF por limitar el alquiler solo tendría beneficios "muy moderados" para los contribuyentes que declaran entre 12.000 y 60.000 euros al año, lo que supondría un ahorro neto que se mueve en una horquilla de entre 67,65 y 347,23 euros con el 100% de la reducción.

Gestha cree que la reciente propuesta formulada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar una reducción fiscal del 100% de los rendimientos netos del alquiler de vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si los propietarios vinculan el precio de sus alquileres al Índice de Precios de Referencia, estén situados o no en zonas tensionadas, será indiferente para los contribuyentes con ingresos totales por debajo de 12.000 euros al año,, ni compensa a las que declaran a partir de 60.000 euros anuales.

Por un lado, Gestha explica que a los arrendadores con tramos de rendimientos en el IRPF hasta 12.000 euros no les interesa limitar la renta del alquiler porque no obtienen ningún beneficio fiscal debido a que no tributan, aunque tengan que presentar la declaración de la Renta.

Por otro lado, añade que a los arrendadores con tramos de rendimientos en el IRPF desde 60.000 euros tampoco les interesa limitar la renta del alquiler, puesto que son contribuyentes que generalmente alquilan las viviendas más caras y no les compensa limitar el precio de esos altos alquileres con el beneficio fiscal que recibirían en caso de vincularse al Índice de Precios de Referencia, en vez de aumentar su precio según el mercado del alquiler.

Gestha recuerda que la elevación al 100% de la reducción por arrendamiento de vivienda habitual del IRPF para propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que se encuentren en zonas tensionadas, se añade al catálogo de las actuales reducciones del 90%, 70%, 60% o 50% según las circunstancias, así como a las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas o edificios residenciales.