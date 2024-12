Gestha calcula que Hacienda podrá ingresar más de 175 millones de la Lotería de Navidad

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hacienda podrá ingresar 175,6 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De cara al Sorteo de Navidad, los técnicos explican que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio 'Gordo', que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes.

Los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio -50.000 euros por décimo- se les descontarán 2.000 euros.

En este marco, Gestha ha pedido a través de un comunicado "precaución" a la hora de contratar un seguro de 'Devolución de impuestos de la lotería' y ha recordado que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.

REDUCCIÓN DE LOS PREMIOS DE SOCIEDADES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

Los técnicos han señalado que, por primera vez desde 2016, se ha registrado una drástica reducción de los premios obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, principalmente con premios de la Lotería de Navidad, un año después del repunte de 153,7 millones en 2022.

Desde hace años, Gestha venía pidiendo modificar la ley para evitar un fraude potencial, hasta que la ley antifraude de 2021 introdujo una disposición en la Ley del Juego para autorizar a la Agencia Tributaria a firmar unos convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a través de los cuales a partir de 2023 y 2024, respectivamente, están informando mensualmente a la AEAT de los premios pagados, con o sin retención, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premio y la retención si se produjo.

No obstante, los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 244,8 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2020 y 2023, no prescritos.

Además, los técnicos de Hacienda han reiterado su petición para que el Gobierno reponga el mínimo exento de los premios de Loterías del Estado o de comunidades, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, pues consideran que así se desincentivaría el juego, y no ven ninguna justificación tributaria ni económica para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.