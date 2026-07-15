Gestha celebra la salida de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras el alineamiento tributario con UE

Acto oficial de demolición de la Verja de Gibraltar. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha celebrado la salida de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras el alineamiento tributario con la Unión Europea (UE), tal y como recoge en un comunicado este miércoles.

La organización ha analizado las implicaciones del Acuerdo sobre Gibraltar que entró en vigor la pasada medianoche, el cual marca un cambio en la relación económica y comercial con el Peñón, tras lo que ha destacado los beneficios de eliminar todas las barreras físicas al movimiento de personas y bienes para crear un área de "prosperidad compartida", preservando el Mercado Único y la Unión Aduanera de la UE.

Gestha ha explicado que a partir de ahora Gibraltar mantendrá la consideración de 'territorio tercero' en materia aduanera, hasta que el Consejo de Cooperación verifique que en el Peñón se aplica el Derecho de la Unión y que los puestos de control fronterizo y las oficinas de aduanas en el puerto y aeropuerto de Gibraltar funcionan con los procedimientos acordados.

NUEVO SISTEMA DE TRÁNSITO AUTOMATIZADO

Con la aplicación provisional del acuerdo, las mercancías se moverán bajo el Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS), utilizando códigos específicos como el 'T1GI' para asegurar la trazabilidad y evitar el fraude.

De esta manera, los técnicos de la Aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz) realizarán los controles de la frontera exterior en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, centralizando en el aeropuerto las declaraciones, formalidades y controles de mercancías y efectivo, y recaudarán, en nombre de Gibraltar, los derechos de importación en los puestos aduaneros designados.

Durante esta fase, las mercancías sólo pueden entrar o salir de Gibraltar por vía terrestre a través de los Puntos Aduaneros Designados (DCP) La Línea, Algeciras (Cádiz) y Sagunto (Valencia). Por su parte, la Aduana de Gibraltar (destino para los tránsitos especiales iniciados en España) notificará la llegada de las mercancías y la prueba de haber liquidado los impuestos locales (Transaction Tax e Impuestos Especiales).

INCORPORACIÓN DE SIETE TÉCNICOS DE HACIENDA

Para afrontar este aumento de la carga de trabajo, Gestha ha recordado que pidió en marzo el aumento de los técnicos de Aduanas con disponibilidad de 24 horas para realizar los controles, mejorando sus condiciones laborales y retribuciones para asegurar la estabilidad de las plantillas en estas aduanas estratégicas.

En concreto, siete nuevos técnicos de Hacienda se incorporarán en diciembre a la Aduana de la Línea, lo que permitirá en el futuro dar un servicio durante las 24 horas, los 365 días al año, con un tercer turno de trabajo. Uno de los hitos más significativos del Acuerdo, según la organización sindical, es la reciente salida de Gibraltar de la lista española de jurisdicciones no cooperativas.

Esta exclusión responde al compromiso de Gibraltar de aplicar estándares de buen gobierno fiscal, transparencia e intercambio de información siguiendo las normas de la OCDE y la UE. No obstante, Gestha prevé que vuelva a la lista española de paraísos si incumple sus compromisos.

Precisamente, en materia de fiscalidad, Gibraltar dispone de un periodo transitorio de tres años desde este miércoles para exigir tanto un Impuesto sobre Transacciones (Transaction Tax o TT, equivalente al IVA) de un 15%, 16% y 17%, sucesivamente, en cada año, como los Impuestos Especiales al Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos.

Además se ha creado un Cuerpo Consultivo Independiente para evaluar anualmente el impacto de estos impuestos y recomendar ajustes si se detectan distorsiones en la competencia con el Campo de Gibraltar.

Finalmente, Gestha ha resaltado que el tratado impone reglas "muy estrictas" contra el contrabando de tabaco, obligando a Gibraltar a implementar un sistema de trazabilidad equivalente al de la UE y a mantener precios que no fomenten el fraude.