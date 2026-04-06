Gestha destaca bizum, las ayudas por la DANA y la devolución a mutualistas como novedades de la Renta 2025

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria . - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han señalado este lunes que el pago a través de Bizum, el tratamiento fiscal de las ayudas por la DANA y la nueva devolución a los antiguos mutualistas constituyen las "grandes novedades" de la Campaña de la Renta 2025, que arranca este miércoles.

Además, han advertido de que la Agencia Tributaria (AEAT) dispone este año de información detallada sobre "criptomonedas, ventas de segunda mano en plataformas digitales y alquileres turísticos".

A apenas 48 horas de que se abra el plazo para presentar las declaraciones por Internet, el colectivo ha publicado un decálogo de claves para "evitar errores" y "aprovechar al máximo las deducciones".

La campaña, que permite el acceso a los datos fiscales desde el pasado 18 de marzo, abrirá oficialmente el plazo para presentar declaraciones por internet este miércoles, 8 de abril, y se extenderá hasta el 30 de junio.

Asimismo, la AEAT prestará ayuda telefónica a partir del 6 de mayo y atención presencial en oficinas desde el 1 de junio, previa solicitud de cita.

AYUDAS POR LA DANA Y DEVOLUCIÓN A MUTUALISTAS

Una de las claves de esta campaña es, según Gestha, la exención total de las ayudas concedidas por daños personales y materiales derivados de la DANA, así como de los incendios forestales ocurridos entre junio y agosto de 2025.

Sobre los mutualistas, tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la AEAT ha habilitado un formulario de devolución integrado en el propio sistema de Renta Web. Los técnicos señalan que se activará un aviso informativo con un enlace directo al formulario al acceder al borrador para facilitar la solicitud a quienes aún no la hayan presentado.

LÍMITES PARA DECLARAR Y NOVEDADES PARA TRABAJADORES

Desde Gestha, recuerdan que se mantienen los límites de la obligación de declarar para trabajadores que ingresen menos de 15.876 euros anuales (con cualquier número de pagadores) o 22.000 euros si los pagos de otros pagadores no superan los 1.500 euros.

Los técnicos han aclarado que "no se debe confundir" con el anuncio del Gobierno de elevar a 2.500 euros la cuantía del segundo pagador, medida que fue derogada.

Como novedad, las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo no tienen obligación de declarar si no superan dichos límites, eliminándose este requisito para percibir la prestación.

Por el contrario, para la prestación del ingreso mínimo vital se mantiene la obligación de declarar a "todos los miembros de la unidad de convivencia", incluidos los menores que debían presentar declaración individual o conjunta con sus progenitores.

Además, se introduce una nueva deducción para perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros anuales, para evitar su tributación siempre que no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros.

Gestha ha solicitado ampliar esta medida a pensionistas y desempleados, al considerar que sus percepciones "también son rentas del trabajo".

CONTROL SOBRE LA ECONOMÍA DIGITAL Y VENTAS ONLINE

Los técnicos ponen el foco en el aumento de la información que recibe Hacienda tras la transposición de la directiva DAC 7. Plataformas como Wallapop, Vinted, eBay o Milanuncios informarán de las ventas de particulares que "superen las 30 operaciones anuales" o los 2.000 euros de importe.

Respecto a las criptomonedas, la AEAT cuenta con datos sobre saldos, adquisiciones, transmisiones y permutas suministrados por entidades residentes. Además, Gestha recuerda que el pasado 31 de marzo terminó el plazo para presentar el modelo 721 de monedas virtuales en el extranjero para quienes superen los 50.000 euros.

En cuanto a la vivienda, los arrendadores de alquiler turístico están bajo vigilancia, ya que la AEAT dispone de datos sobre días arrendados, comisiones y cantidades retenidas por las plataformas. Para el alquiler de vivienda permanente, se aplican reducciones que pueden llegar al 90% del rendimiento neto en zonas tensionadas si se reduce el precio del alquiler un 5%.

"VAIVÉN" EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Gestha ha calificado de "vaivén para la seguridad jurídica" la situación de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética. Tras el rechazo parlamentario del decreto de prórroga, finalmente se han retrotraído las tres deducciones estatales (del 20%, 40% y 60%) al periodo de 2025. El colectivo lamenta que muchos contribuyentes "no han realizado las inversiones" al no poder prever su aplicación.

Por el contrario, se prorroga con celeridad la deducción del 15% por la compra de vehículos eléctricos "enchufables" (sobre un máximo de 20.000 euros) y la instalación de puntos de recarga (máximo 4.000 euros).

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS Y OTRAS CLAVES

Los técnicos alertan, además, de que las deducciones autonómicas son las "grandes desconocidas" y no aparecen en la mayoría de los borradores, por lo que recomiendan repasar el catálogo de cada comunidad.

Otras novedades incluyen el aumento de la deducción por donativos al 80% para los primeros 250 euros y al 40% para el resto, junto al impulso a emprendedores con una deducción del 50% por inversión en nuevas empresas.

Asimismo, se ha creado una casilla específica para el Bono Social Térmico con el fin de evitar errores en la concesión de becas y se eleva al 30% (antes 28%) el tipo marginal de las rentas de ahorro que superen los 300.000 euros.