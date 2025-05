Gestha duda de la eficacia de las nuevas reducciones en el IRPF para alquiler que quiere aprobar el Gobierno

Estima que los más beneficiados serán los propietarios con rentas más altas que saquen al mercado sus viviendas por primera vez

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dudan de algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, presentadas por el Grupo Socialista del Congreso el jueves pasado, ya que consideran que no serán eficaces.

En concreto, los técnicos de Hacienda explican, en un comunicado, que se contempla un doble tratamiento fiscal, por un lado, para los propietarios que ya vienen alquilando sus viviendas, a los que se les exige una rebaja de la renta del alquiler para tener más rebajas fiscales, y otro más favorable para poner en alquiler una vivienda por primera vez.

Gestha considera que las nuevas reducciones del rendimiento neto del alquiler vinculadas a la rebaja de la renta en más de un 5% no compensarán económicamente a la mayoría de los propietarios, pues la rebaja del alquiler es superior al beneficio fiscal que obtienen por ella.

En cambio, aseguran que la rebaja de la renta del alquiler sí compensará a los propietarios cuyas rentas totales superan los 24.000 euros y que alquilen a jóvenes entre 18 y 35 años, en zonas no tensionadas, pues la reducción fiscal pasará del 50% al 85%.

Sobre la otra rebaja fiscal, los técnicos de Hacienda señalan que los propietarios que saquen al alquiler viviendas vacías se verán recompensados en todos los casos, pues no se les exige que rebajen su renta del alquiler, y obtienen las ventajas fiscales en su rendimiento neto positivo.

La proposición de ley del Grupo Socialista establece un nuevo catálogo de reducciones en el IRPF para los arrendadores, que van del 100% al 50%, muchas de ellas novedosas, así como la prórroga de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas.

Gestha explica que las reducciones en el IRPF van aumentando si la vivienda se ha rehabilitado y se ha alquilado antes de dos años, si se dedica al alquiler social o con precio limitado por las CCAA, si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años, si la vivienda está en una zona tensionada, y si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años en zonas declaradas tensionadas.

Finalmente, se creará una reducción del 100% para que no tributen quienes pidan una renta inicial del alquiler inferior a la que fijará el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con estos nuevos parámetros, Gestha ha calculado el efecto conjunto del aumento de las nuevas reducciones en el IRPF y de la limitación de renta en los casos en que se exigirá y en los que no, teniendo en cuenta los importes medios declarados por estos contribuyentes.

PROPIETARIOS CON RENTAS MÁS ALTAS

De esta manera, aseguran que las mayores ventajas se concentran en los propietarios con rentas más altas, que normalmente alquilan las viviendas más caras.

Así, quienes tienen rentas superiores a los 600.000 euros y alquilan una vivienda por primera vez lograrán un ahorro entre los 620 euros y los 2.483 euros si la alquilan en una zona de mercado residencial tensionado.

Como complemento a las ventajas anteriores, y para vencer algunas resistencias a sacar al mercado del alquiler una vivienda desocupada, se aumentará la imputación de rentas inmobiliarias en 2025 con arreglo a una escala que va del vigente 1,1% al 3% cuando la suma de los valores catastrales supera el millón de euros.

VEN MÁS EFICAZ ELEVAR AL 21% EL IVA DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

Sin embargo, Gestha sí ve más eficaz la medida para que el alquiler de viviendas turísticas esté sujeto al 21% del IVA si la estancia no supera 30 noches y la vivienda se encuentra en municipios de más de 10.000 habitantes.

Esta medida arrastrará también al alquiler vacacional cuando a los turistas se le prestan servicios complementarios de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros, que subirá su tributación del 10% al 21%; una medida que los técnicos ven que favorecerá al sector hotelero que puso el foco en los apartamentos vacacionales y en la competencia desleal, según la patronal.

Por otra parte, Gestha dice que en los próximos años se verificará la eficacia de la medida de las socimis de la reducción de la mitad del nuevo tipo del 25%, que aumenta del 15% vigente, sobre los beneficios del arrendamiento de viviendas que no se distribuyen, siempre que las viviendas con alquiler a precio asequible representen más del 60% del total de viviendas en arrendamiento. Esta reducción será del 100% si los beneficios no distribuidos se reinvierten en la promoción de vivienda en alquiler asequible.

En cambio, más incertidumbre le genera a Gestha el nuevo impuesto complementario estatal sobre la transmisión de bienes inmuebles a no residentes en la Unión Europea, que no se exige si la transmisión está sujeta y no exenta al IVA, como en el caso de vivienda nueva. En este sentido, en la vivienda usada tendrá una cuota del 100%, de la que se restará la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

"Se sobrevaloran los efectos de los incentivos fiscales para promover políticas públicas", según Gestha, que añade que la experiencia demuestra que no se deben sobrevalorar los efectos de las deducciones e incentivos fiscales para promover cualquier actuación o política pública, sino que se tienen que analizar las causas que provocan la escasez de vivienda en alquiler y su altas rentas de arrendamiento.