Gestha pide priorizar la vigilancia de fraudes más complejos ante el control de Bizum de autónomos y pymes

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha solicitado a la Agencia Tributaria que priorice las actuaciones de control sobre los sectores y las entidades con fraudes más complejos y sofisticados, y no tanto en las irregularidades y pequeños fraudes de autónomos y pymes.

Los técnicos de Hacienda han realizado esta petición ante las nuevas formas en que la Agencia Tributaria controlará a partir del 1 de enero de 2026 los ingresos percibidos mediante medios de pago electrónicos, Bizum, tarjetas y aplicaciones similares, distinguiendo la información de empresas y autónomos de la de todos los contribuyentes.

Gestha considera que con esta información aumentará la eficacia de las actuaciones recaudatorias y en las comprobaciones tributarias, y ha adelantado que los técnicos de Hacienda distinguirán entre cobros y pagos de los autónomos en su actividad económica de las operaciones que realicen en su esfera particular --como dividir una cena o realizar un regalo conjunto--, para lo que han aconsejado a los autónomos que no incluyan estos pagos personales en sus cuentas de empresa para evitar interpretaciones erróneas y facilitar las investigaciones si existen discrepancias entre los ingresos declarados y la información bancaria.

La primera novedad de la norma que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 es la ampliación de las entidades que facilitarán la información a la Agencia Tributaria, además de las tradicionales financieras, a las entidades de pago y a las de dinero electrónico que prestan servicios en España, incluidas las entidades extranjeras establecidas en España o en régimen de libre prestación de servicios, si bien en este último caso queda circunscrito a los clientes residentes o establecidos en España.

La principal novedad es que las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de todos los cobros que realicen los autónomos y empresas mediante cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, sin umbral mínimo de importe.

De esta forma, desaparece el tradicional umbral anual de los cobros con tarjetas de 3.000 euros, aunque Gestha ha señalado en una nota que este límite que desaparece no debe confundirse con el que se mantiene de la información anual de los movimientos de efectivo cuando su importe es superior a 3.000 euros, al igual que se mantiene el de los saldos a 31 de diciembre de préstamos y créditos por importe superior a 6.000 euros.

Asimismo, Gestha ha destacado la nueva obligación informativa anual de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, que se diferencia de la anterior en que afecta a todos los contribuyentes, no solo a empresas y autónomos, porque se informará del total anual de los abonos, cargos, recargas y retiradas en efectivo y operaciones de gasto en establecimientos, siempre que los importes de cargos y de abonos en el año superen los 25.000 euros.

De igual modo, desde enero la Agencia Tributaria obtendrá mensualmente la información de cuentas bancarias y no bancarias, abarcando, por tanto, a las cuentas de pago, de sus titulares, titulares reales, representantes, autorizados, beneficiarios o personas que puedan disponer de sus saldos; si bien, en relación la información de saldos a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre del año, e importes totales de los cargos y abonos del ejercicio sólo se facilitará en la declaración de diciembre de cada año.