Hacienda asegura que tramita más del 95% de solicitudes de devolución de IRPF a pensionistas de mutualidades

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más del 95% de pensionistas de mutualidades laborales que han presentado el formulario para la devolución del IRPF que pagaron de más ya se les ha tramitado "total o parcialmente lo que han solicitado", según ha confirmado la Agencia Tributaria este miércoles, en el inicio de la Campaña de la Renta 2025.

El Tribunal Supremo determinó en 2023 el derecho de los pensionistas que realizaron aportaciones o cotizaciones a mutualidades laborales durante los años 1967 y 1968, y con anterioridad a 1967, a ser compensadas por los pagos indebidos en el IRPF.

A principios de 2024, la Agencia Tributaria reconoció este derecho y puso en marcha un proceso de rectificación y devolución de las cantidades adeudadas a las personas pensionistas.

El Ministerio de Hacienda rectificó el cambio de procedimiento que impuso en diciembre de 2024, el cual dificultaba la reclamación y la devolución a millones de pensionistas afectados, y se comprometió a realizar la totalidad de las devoluciones en un solo pago durante 2025.

Precisamente la semana pasada, el sindicato UGT denunciaba que la situación aún no se ha resuelto completamente y, aunque se ha avanzado, quedan muchas solicitudes sin atender.