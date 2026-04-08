Hacienda cifra en 50.000 millones las rebajas fiscales aprobadas y niega el "infierno fiscal" de Feijóo

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha cifrado en 50.000 millones el ahorro para la clase media y trabajadora con las rebajas fiscales aprobadas durante el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado el discurso "irresponsable y más propio de la extrema derecha" empleado este miércoles por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que asegura que España es un infierno fiscal.

Fuentes del Departamento que dirige Arcadi España han asegurado que ningún dato avala tal afirmación y han defendido sus datos frente a la "demagogia" de Feijóo.

Según Hacienda, el Gobierno de Pedro Sánchez (2018-2026) ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. En concreto, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora han supuesto un ahorro de 50.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo.

Desde Hacienda, también han advertido de que es "falso", como dice el PP, que el Gobierno haya subido más de 100 veces los impuestos. "Es un cálculo torticero que omite todas las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo progresista. Bajo esta misma metodología, el PP de Rajoy elevó 137 veces los impuestos durante su etapa", han señalado fuentes de Hacienda.

Asimismo, el Ejecutivo ha defendido que los datos comparados también demuestran que España no es un infierno fiscal, ya que la última estadística publicada por Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media europea.

Por último, desde Hacienda han criticado que Feijóo habla del deterioro de los servicios públicos, cuando buena parte de la gestión del Estado de bienestar descansa sobre las comunidades autónomas, por lo que ha preguntado qué está haciendo el PP con todo el dinero que recibe de la Administración central.