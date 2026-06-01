Hacienda devuelve 5.710 millones de euros a 8,3 millones de contribuyentes en dos meses de la Renta

Archivo - Interior de las oficinas de la Administración de la Agencia Tributaria de Madrid-Guzmán el Bueno. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025).

Así, antes del inicio hoy de la atención presencial en las oficinas, ya se han pagado el 75,5% de las solicitudes de devolución y el 61% de los importes a devolver solicitados, según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

El ritmo de devoluciones ya abonadas, que ha crecido un 4,1% interanual, evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, con 10.966.000 (+3,9%).

A su vez, los contribuyentes han presentado ya 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar (+7,8%), teniendo en cuenta que si domicilian no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

En estos dos meses ya se han presentado 15.202.000 declaraciones, un 4,7% más que el año pasado, a pesar de que este año la campaña comenzó seis días más tarde.

La Agencia Tributaria ha empezado este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentes que lo soliciten para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En total, en esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

IMPULSO DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS CON 'RENTA DIRECTA'

Por vías de presentación, sigue destacando muy especialmente el fuerte crecimiento del 145% interanual en el ritmo de presentación de declaraciones con 'Renta Directa'. Hasta la fecha, se han presentado más de 1.861.000 declaraciones con este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de 'Renta Web' que ofrece la Agencia Tributaria.

Además, con la aplicación móvil de la Agencia se han presentado más de 755.000 declaraciones, un 26% más, de las cuales 523.000, un 15% más, se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A las dos anteriores modalidades o canales de presentación se añade el plan 'Le Llamamos', que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes.

Para este servicio ya han solicitado cita más de 1.110.000 contribuyentes, de los cuales más de 861.000 tienen ya la declaración presentada. Conjuntamente, 'Renta Directa', la 'app' y el plan de asistencia telefónica aglutinan el 23% de todas las declaraciones presentadas hasta la fecha.

También destaca que el 'Asistente virtual de Renta', que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes, y el 'Informador' han ofrecido hasta ahora más de 1.016.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 10% más que el año pasado. Adicionalmente, los contribuyentes han recibido 97.000 respuestas en la ayuda sobre subvenciones del documento de datos fiscales donde se informa de la casilla concreta de 'Renta Web' en la cual, en su caso, se debe incorporar el importe.

50.000 CARTAS REMITIDAS PARA LA SUBSANACIÓN DE POSIBLES ERRORES

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha iniciado, según lo previsto, los envíos de cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria.

En las últimas semanas se han hecho los primeros envíos, con más de 50.000 cartas ya remitidas, a medida que se han ido presentando declaraciones, con la previsión de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas.

El objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa.

El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.