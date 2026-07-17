Hacienda interviene 2.000 camisetas falsificadas de selecciones del Mundial y máquinas de 300.000 euros

Agencia Tributaria desmantela una fábrica con doce máquinas para la falsificación de prendas e interviene 2.000 camisetas de selecciones del Mundial de Fútbol en Madrid. - AGENCIA TRIBUTARIA/OLAF

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.000 camisetas de selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de 2026 y han desmantelado una fábrica con 12 máquinas para la falsificación de prendas a demanda, donde se han intervenido otras 1.200 prendas falsificadas de marcas conocidas, según ha informado este viernes el Ministerio de Hacienda.

Se trata de dos actuaciones llevadas a cabo en Madrid en diferentes fechas del mes de junio y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), señala Hacienda en un comunicado, que destaca una "novedad" en el 'modus operandi' de esta actividad delictiva.

Por un lado, el pasado 19 de junio los investigadores intervinieron unas 2.000 camisetas falsificadas de selecciones participantes en el Mundial --que se está disputando este mes en Canadá, Estados Unidos y México-- en una nave logística situada en Humanes (Madrid).

Por otro, el 1 de junio descubrieron en un almacén de Getafe (Madrid) seis máquinas para la impresión en prendas textiles y seis máquinas para su planchado, por lo que los funcionarios determinaron que el almacén era una fábrica de productos falsificados a demanda, e intervinieron 1.200 prendas con diseños y logos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual e industrial.

De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, la maquinaria intervenida tendría un valor aproximado de 300.000 euros y su capacidad de producción era de al menos 800.000 prendas anuales.

Fabricar a demanda las camisetas dentro del territorio nacional supone "una novedad en el 'modus operandi' de las organizaciones", que habitualmente introducen las mercancías procedentes de Asia con la falsificación ya realizada en origen o ultiman en territorio comunitario la falsificación de diseños y logotipos sin un esquema de producción a demanda, explican desde la Agencia Tributaria.

Así, la ubicación de la fábrica en territorio comunitario y el método llevado a cabo suponían la elusión de los controles aduaneros y aseguraban la venta y distribución de productos falsificados sin necesidad de mantener un stock.