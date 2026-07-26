Los impuestos soportados del Ibex 35 suben un 12% en 2025 impulsados por sociedades y empleo

Archivo - Fachada del edificio de la Bolsa de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del Ibex 35 incrementaron un 12% los impuestos soportados en 2025 respecto al ejercicio precedente, según los informes de contribución tributaria total elaborados por PwC para ambos ejercicios.

Este aumento consolida la tendencia al alza de la carga fiscal directa de las grandes cotizadas españolas, en un contexto de avance de beneficios y de cambios normativos que refuerzan la tributación sobre resultados y sobre el empleo.

La principal partida de impuestos soportados siguió siendo la de los impuestos sobre beneficios, que en 2025 ascendieron a 7.877 millones de euros y representaron el 35% del total, frente a un peso del 29% en 2024.

Según PwC, por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos, las empresas del índice ingresan ahora 45 euros en impuestos soportados, frente a los 39 euros por cada 100 euros registrados en 2024, lo que refleja un incremento significativo de la presión fiscal efectiva sobre las grandes cotizadas.

PwC destaca que el incremento de esta categoría se explica por la buena evolución de los beneficios y por la incorporación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), clasificado como impuesto sobre beneficios, que sustituye a gravámenes temporales aplicados en 2023 y 2024.

El pago neto por Impuesto sobre Sociedades realizado en España por las empresas del Ibex 35 el pasado año equivale al 16% del beneficio obtenido en el país en ese ejercicio, porcentaje superior al de 2024.

De su lado, los impuestos asociados al empleo aumentaron en torno a un 12% en 2025, acompañando el crecimiento del coste medio por trabajador y la creación de puestos de trabajo vinculados al Ibex 35.

En 2024, las cuotas a la Seguridad Social ya se situaban como una de las partidas más relevantes dentro de los impuestos soportados, y en 2025 refuerzan esa posición en línea con el repunte de los salarios y de las bases de cotización.

La tercera gran categoría son los impuestos sobre productos y servicios, que en 2024 ya registraron un avance del 11,2% respecto a 2023 y mantuvieron la senda de crecimiento en 2025, impulsados por el comportamiento del IVA neto y de determinados impuestos especiales.

En paralelo, los impuestos medioambientales recuperan peso en 2025 tras los cambios normativos y jurisprudenciales que afectaron al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y otros tributos verdes en años anteriores.

En conjunto, la contribución tributaria total del Ibex 35 -que suma impuestos soportados y recaudados- creció un 7%, al pasar de los 59.562 millones de euros en 2024 a los 63.843 millones de euros en 2025, marcando el nivel más alto de los últimos siete años.