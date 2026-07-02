Inspectores de Hacienda alertan de un "impasse" e incertidumbre ante la salida de la directora de la AEAT

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. - INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha manifestado su preocupación por la "extraña situación de impasse" generada tras conocerse la retirada de la actual directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández, quien ha solicitado su relevo.

Los inspectores han destacado, en un comunicado difundido este jueves, la "conducta ejemplar" que ha mantenido Soledad Fernández al esperar a la finalización de la Campaña de Renta para facilitar su relevo.

No obstante, para la asociación de Inspectores de Hacienda resulta "llamativo" que se produzca un cambio de esta relevancia sin que se haya comunicado la identidad de la persona que asumirá la Dirección, tratándose de uno de los órganos más importantes de la Administración General del Estado.

"La ausencia de información oficial contribuye a una incertidumbre institucional que no debería producirse en un organismo de esta naturaleza", han lamentado los inspectores de Hacienda del Estado en su escrito.

En este sentido, los inspectores opinan que "no parecen verosímiles" las explicaciones ofrecidas sobre la falta de sucesor designado, especialmente considerando la reciente reunión con la Generalitat de Cataluña --de la cual no ha trascendido contenido alguno-- y el perentorio plazo que tendría un futuro director en el tramo final de la legislatura.

La Asociación confía en que la persona que resulte nombrada destaque por su profesionalidad y objetividad en la defensa de los intereses generales y, en particular, de la integridad y autonomía organizativa de la AEAT, sin injerencias externas de ningún tipo.

Del mismo modo, considera imprescindible que se garantice que no se fraccionará la Agencia y que no se alterarán los procesos de selección en las oposiciones a los cuerpos de funcionarios de la Administración Tributaria, exigencia que la asociación ya ha trasmitido por carta el ministro de Hacienda y al titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública.