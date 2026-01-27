Málaga defenderá este miércoles ante la Eurocámara su candidatura a la EUCA frente al resto de rivales

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga y las otras ocho ciudades candidatas a albergar la futura sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA, por sus siglas en inglés) se someterán este miércoles al examen del Parlamento Europeo, en una sesión en Bruselas en la que los aspirantes deberán responder a las preguntas de los eurodiputados, que más adelante fijarán la posición de la Eurocámara en la negociación con los Veintisiete.

Cada candidatura dispondrá de una media hora y, en el caso de Málaga, defenderán su elección el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; que ya viajaron a Bruselas el pasado diciembre para defender junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el respaldo institucional, la idoneidad, la solvencia, la excelencia técnica y la ubicación estratégica de Málaga para acoger este organismo.

El control parlamentario tendrá lugar en una sesión extraordinaria de la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) convocada expresamente para este asunto y que dará comienzo a las 09:00 horas de este miércoles y en la que, además de Málaga, pondrán en valor su oferta el resto de ciudades candidatas: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Porto (Portugal) y Bucarest (Budapest).

Durante el intercambio, los eurodiputados pedirán a los candidatos que expliquen sus planes de infraestructura y que demuestren su capacidad para apoyar a una autoridad centralizada en el contexto de un entorno comercial cada vez más complejo, según ha detallado la Eurocámara en un comunicado.

La Comisión Europea ya ha analizado las candidaturas y presentado sus informes correspondientes, aunque se trata de evaluaciones puramente descriptivas de lo que ofrece cada ciudad sin aportar valoración alguna de los servicios comunitarios respecto a si cada propuesta cumple o no los criterios.

Una vez el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo cuenten con sus propias opiniones, los colegisladores deberán negociar la elección de la sede definitivo, aunque por el momento están aún en una fase previa para determinar el proceso, por lo que no hay plazos claros para la decisión.

Entre los elementos que pesarán en la elección de la ciudad ganadora están la fecha en que la propia sede podría estar en funcionamiento en su nueva ubicación, la accesibilidad del lugar, la existencia de instalaciones educativas para los hijos del personal de la EUCA, y un acceso adecuado al mercado laboral, a la seguridad social y a la atención médica de las familias de los trabajadores.

También se tendrá en cuenta a la hora de decidir el equilibrio geográfico en cuanto a representación de organismos comunitarios en cada uno de los países aspirantes y otras cuestiones como la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo.