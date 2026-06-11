El ministro España anima a opositores de Hacienda a solicitar becas de 7.000 euros antes de este viernes

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha animado a opositores a solicitar las becas para la preparación de pruebas selectivas de ingreso en cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda, con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública.

En concreto, el Instituto de Estudios Fiscales ha habilitado hasta 20 becas --2 reservadas para personas con discapacidad-- de 7.000 euros brutos anuales para sufragar los gastos de cara a preparar estas oposiciones. El plazo para la solicitud de las becas termina este viernes, 12 de junio.

Pueden optar a estas ayudas las personas que se preparen para ser inspectores de Hacienda del Estado o interventores y auditores del Estado, así como aquellos que deseen trabajar en otros cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda, como gestión catastral, vigilancia aduanera, arquitectos de la Hacienda Pública, ingenieros de montes o profesores químicos de laboratorio de aduanas.

El abono de la beca se realizará en un único pago con carácter anticipado y se concederán por un periodo máximo de 12 meses a partir de la aceptación.

"Sabemos que muchos jóvenes no os decidís a opositar por motivos económicos. Eso no puede ser. Tenemos que actuar para garantizar la igualdad de oportunidades", ha señalado el titular de Hacienda en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Con esta cuarta convocatoria de ayudas se pretende que, en el acceso a la función pública, el nivel económico "no sea un impedimento", según España.

"En el Gobierno apostamos por una Administración pública eficiente y de calidad. Y esa es la marca del talento, el esfuerzo y la dedicación, no la cuenta corriente, porque todos merecemos las mismas oportunidades de cumplir nuestros retos profesionales", ha defendido el ministro.