El ministro de Hacienda avanza una propuesta para mejorar la burocracia y fiscalidad de autónomos

El ministro de Hacienda, Arcadi España (2d), comparece ante la Comisión de Hacienda, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, España ha informado detalladamente a los grupos parlamentarios sobre las líneas generales de la polít - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado este martes que el Ejecutivo está trabajando en una propuesta para mejorar la burocracia y algún elemento de fiscalidad para el colectivo de los autónomos.

"Estamos trabajando en una propuesta, que ya haremos, sobre simplificación y el régimen de los autónomos", ha anunciado el titular de Hacienda en una comparecencia en el Senado.

Arcadi España ha subrayado la importancia que tienen los autónomos en España, aunque ha reconocido la complejidad a la que se enfrentan en aspectos burocráticos. Por ello, ha apostado por buscar, dentro de la responsabilidad fiscal, elementos de mejora.

Así, aunque no ha dado detalles, el ministro ha confirmado que su Departamento está trabajando en algunas modificaciones que se propondrán a los grupos parlamentarios para mejorar la burocracia y algún elemento de fiscalidad para los autónomos.

"Espero que tengan el apoyo de diversos grupos parlamentarios en la negociación que se pueda producir", ha trasladado el ministro de Hacienda a los senadores.

Pese a que el ministro confía en que se pueda avanzar en "alguna simplificación", también ha reconocido que es una cuestión difícil, ya que la normativa viene de comunidades autónomas, el Gobierno, la Unión Europea y de la tramitación del propio Parlamento.