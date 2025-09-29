Nace el 'Movimiento Contribuyentes en Acción' que exige un sistema fiscal "justo y transparente" en España

"No somos un lobby, no somos una élite, somos ciudadanos comunes y corrientes", aseguran desde la asociación

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Movimiento Contribuyentes en Acción' se ha presentado públicamente este lunes con el objetivo de denunciar los "abusos" en la relación con la Agencia Tributaria y exigir un sistema fiscal "justo, transparente y sometido al Estado de derecho".

La asociación se define como un movimiento independiente de partidos e ideologías, que defiende los derechos democráticos y la dignidad de los contribuyentes.

El presidente del 'Movimiento Contribuyentes en Acción', Ignacio Basco, ha advertido en la rueda de prensa de presentación de esta nueva asociación de que el sistema fiscal en España es uno de los más "complejos y opacos" de Europa.

"El contribuyente medio se siente solo, indefenso, desinformado, frente a una Administración que dispone de todos los recursos y de todo el poder", ha criticado Basco. Además, desde la asociación creen que la palabra 'Hacienda' en este país "genera más miedo que confianza o cualquier otro sentimiento".

La asociación ha denunciado la falta de "equilibrio, transparencia y humanidad", si bien cree "firmemente" en la importancia de contribuir al Estado del Bienestar y al sostenimiento de los servicios públicos. "Sin justicia fiscal no hay confianza, y sin confianza no hay progreso", ha remarcado el presidente de la asociación.

"NO SOMOS UN LOBBY, SOMOS CIUDADANOS COMUNES"

El movimiento tiene entre sus objetivos fundamentales garantizar que ningún ciudadano sufre indefensión frente a Hacienda, exigir transparencia en las normas y en los procedimientos para que sean comprensibles y accesibles e impulsar reformas, cambios y mejoras legislativas.

Además, el trabajo del movimiento también pretende ayudar a los contribuyentes que sufran abusos, errores o situaciones injustas. "Queremos entender qué está pasando, queremos entender qué reclamaciones tiene la sociedad al respecto de su relación con Hacienda y darles fuerza frente a la Administración", han recalcado.

Basco ha explicado que no son asesores fiscales, sino "gente de la sociedad civil". En su caso concreto, ha detallado que es director de una compañía de consultoría y se dedica a hacer informes económicos y realiza búsqueda de financiación para empresas.

"Conozco muy profundamente el mercado de la pyme en España, llevo muchos años dedicándome a ella. Y eso es un poco lo que me ha empujado a dar este paso", ha señalado.

Bosco ha indicado que los primeros recursos para hacer este arranque de la asociación serán propios y ha avanzado que harán campañas de financiación, 'crowdfunding', o lo que corresponda, para poder aumentar esos recursos en base a las acciones que vayan a tomar.

"No somos un lobby, no somos una élite, somos ciudadanos comunes y corrientes, somos contribuyentes", ha asegurado el presidente de la asociación.

Basco ha subrayado el interés mostrado por parte de asociaciones de autónomos y ha reconocido su voluntad de poder hablar con partidos políticos para promover cambios legislativos, así como con miembros de la Agencia Tributaria, como pueden ser inspectores de Hacienda.

PIDEN A LOS CIUDADANOS QUE SE SUMEN AL MOVIMIENTO

Con todo, desde la asociación han pedido a todos los ciudadanos que se sumen a ellos y se conviertan en una parte activa de un movimiento que quiere "cambiar el miedo por confianza, el silencio por una voz y la indefensión por derechos".

"El 'Movimiento de Contribuyentes en Acción' nace para ser la voz de quienes hasta ahora no la tenían. Queremos un sistema fiscal justo, transparente y humano, de ciudadanos iguales ante la ley", ha concluido Ignacio Basco.