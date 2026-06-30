Reyal Urbis permanece como la empresa más morosa con Hacienda, con 265 millones de euros

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La constructora Reyal Urbis repite una vez más como la compañía que más dinero debe a Hacienda, con 265 millones de euros, aunque ha reducido su deduda respecto a los 277,8 millones del listado anterior.

Le siguen empresas como Bio-Zenite Energy (232,8 millones de euros), Metaway Combustibles (195,61 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones) y Marillion (151,1 millones de euros).

Continúan también en la lista diez sociedades del grupo Abengoa, que acumulan conjuntamente una deuda superior a los 107 millones de euros, y la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para recurrir a la amnistía fiscal, con una deuda de 1,17 millones.

Entre las empresas conocidas, aparecen en la lista Toys 'R' us (3,1 millones); Laurenfilm (7,57 millones), Producciones Artísticas Lito --del rey de las verbenas Ángel Martínez Pérez--, con una deuda de 15,6 millones de euros, o Hullera Vasco Leonesa, con 19,6 millones.