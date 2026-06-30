Reyal Urbis permanece como la empresa más morosa con Hacienda, con 265 millones de euros

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes en el Senado.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 30 junio 2026 13:38
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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La constructora Reyal Urbis repite una vez más como la compañía que más dinero debe a Hacienda, con 265 millones de euros, aunque ha reducido su deduda respecto a los 277,8 millones del listado anterior.

Le siguen empresas como Bio-Zenite Energy (232,8 millones de euros), Metaway Combustibles (195,61 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones) y Marillion (151,1 millones de euros).

Continúan también en la lista diez sociedades del grupo Abengoa, que acumulan conjuntamente una deuda superior a los 107 millones de euros, y la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para recurrir a la amnistía fiscal, con una deuda de 1,17 millones.

Entre las empresas conocidas, aparecen en la lista Toys 'R' us (3,1 millones); Laurenfilm (7,57 millones), Producciones Artísticas Lito --del rey de las verbenas Ángel Martínez Pérez--, con una deuda de 15,6 millones de euros, o Hullera Vasco Leonesa, con 19,6 millones.

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