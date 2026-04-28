El 37% de los trabajadores en España cobró en 2024 menos que el salario mínimo, según Gestha

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta donde se lee "No a la precariedad", en una manifestación de profesionales sociosanitarias, a 21 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 7,6 millones de trabajadores en España (el 37% del total de ocupados) percibieron en 2024 un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15.875 euros anuales, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que destaca la persistencia de la precariedad en el mercado laboral actual.

Este análisis revela que la desigualdad salarial solo se ha reducido un 3,8% desde 2003, una cifra que, según los datos, se explica por el fuerte incremento de los ingresos concentrado en las "élites retributivas".

El análisis, publicado con motivo del Día Internacional del Trabajo, muestra una "España de dos velocidades" donde el salario "extremo" de unos pocos contrasta con una base laboral mayoritariamente "precaria y feminizada".

AUGE DE LAS "ÉLITES RETRIBUTIVAS"

De hecho, tal como indica el informe, el 1% de los cargos ejecutivos mejor pagados aumentó su sueldo un 72% en dos décadas, mientras que para el 0,01% de altos directivos el incremento se disparó hasta el 291,5%. En 2023, según los datos, este "selecto grupo" de 1.666 declarantes concentró sueldos medios de 2,02 millones de euros.

En este sentido, la Comunidad de Madrid lidera este ranking de ingresos "muy altos", con un sueldo medio para su élite de 4.112.852 euros, seguida de Cataluña con 2,6 millones, territorios que aglutinan casi el 40% de estos grandes declarantes.

Sin embargo, el dato "más sorprendente" se registró en la Región de Murcia, donde las rentas medias del grupo del 0,01% han aumentado un 2.917% desde 2003, seguida de Andalucía con un 1.650,6%.

DISPARIDADES REGIONALES

Por regiones, Andalucía (46,9%) y Extremadura (46,8%) registran las peores cifras totales de trabajadores por debajo del umbral del salario mínimo. Por el contrario, Madrid (30,4%) y Cataluña (32,2%) presentan los mejores porcentajes de ocupación general por encima de este nivel retributivo.

Pese a ello, la Comunidad de Madrid se mantiene como la región "más desigual" con un ratio S80/S20 de 8,18, que significa que el sueldo medio del 20% de la población con ingresos más elevados es más de 8 veces superior al sueldo medio del 20% con ingresos más bajos.

Madrid es, además, la única región donde el índice de Gini aumentó (0,5%) en este periodo. En el lado opuesto, Aragón (-16,9%) y Cantabria (-16,4%) son las comunidades que más han logrado reducir su brecha de desigualdad salarial.

CASI EL 43% DE LAS MUJERES OCUPADAS ESTÁN PRECARIZADAS

En cuanto a la precariedad, las mujeres representan el 55% de los trabajadores con rentas bajas, cobrando el 42,9% de las ocupadas menos que el SMI frente al 31,7% de los hombres.

En este sentido, la provincia de Huelva presenta el dato "más crítico" de todo el territorio, con un 66,3% de mujeres por debajo del umbral salarial.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, el análisis refleja una "mejoría moderada" en la mayoría del país, aunque la brecha "se ensancha en Madrid" y los ingresos de las élites crecen a un ritmo "muy superior" al resto.