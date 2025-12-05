Alemania aprueba el plan para anclar las pensiones al nivel actual al menos hasta 2031

05 December 2025, Berlin: German Chancellor Friedrich Merz (R) shakes hands with German Vice Chancellor and Minister of Finance, Lars Klingbeil, as they attend the German Bundestag session on the pension reform. Photo: Kay Nietfeld/dpa - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha aprobado este viernes tras una ajustada votación el proyecto de ley que suspende hasta 2031 la introducción de un factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones, que seguirán así manteniendo un nivel mínimo o "red de seguridad" equivalente al 48% de los ingresos anteriores a la jubilación.

El denominado proyecto de ley del Gobierno Federal para estabilizar el nivel de las pensiones recibió el apoyo de 318 parlamentarios, mientras que 224 votaron en contra y 53 se abstuvieron, superando de este modo por apenas dos votos el límite de la mayoría absoluta.

El texto aprobado tras una hora de debate mantiene así el nivel de las pensiones en el 48% más allá de 2025 y el "factor de sostenibilidad", cuyo objetivo es garantizar que las pensiones aumenten más lentamente a medida que cada vez menos contribuyentes tengan que financiar a más pensionistas, permanece suspendido hasta 2031, cuando podrá restablecerse de acuerdo con la legislación vigente.

Se estima que, sin estos cambios, el valor de la pensión media en Alemania disminuiría antes y más rápidamente, hasta situarse en el 44,9% del salario medio en 2040, y se calcula que la reforma supondrá una factura para las arcas públicas de más de 120.000 millones en los próximos 15 años.

"Decidimos, y esto es especialmente importante para el SPD, estabilizar el nivel de las pensiones", explicó Dagmar Schmidt en nombre del grupo parlamentario del SPD, socio de coalición de la CDU/CSU del canciller Friedrich Merz, subrayando la importancia de que "las personas puedan mantener su nivel de vida en la vejez.

Además de este cambio, el paquete estabilizador de las pensiones en Alemania incluye también una extensión de seis meses adicionales, hasta un total de tres años, para los hijos nacidos antes de 1992, en el sístema de créditos para la jubilación que busca compensar por el tiempo dedicado a la crianza a las madres o padres.

Asimismo, para incentivar el retraso de la jubilación, el plan contempla que aquellas personas que sigan trabajando más allá de los 67 años de edad puedan ganar hasta 2.000 euros libres de impuestos, lo que denomina como 'pensión activa'.

A este respecto, Carsten Linnemann, del grupo CDU/CSU ha destacado que "la pensión activa es el elemento más innovador de este paquete de pensiones", puesto que permitirá a las empresas atraer a trabajadores cualificados y a los empleados obtener ingresos adicionales, por lo que representa un "cambio de paradigma", aunque admitió que el paquete de pensiones no sería suficiente para asegurar el futuro de la seguridad social en su conjunto.

A este respecto, apuntó la necesidad de dar un paso más, en referencia a la comisión de pensiones acordada en el Gobierno federal, que elaborará propuestas de reforma del sistema. "Esto requiere valentía. Tendremos que demostrarla", apostilló.