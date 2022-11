Álvarez (UGT) rechaza ampliar los años para calcular la pensión: "El ministro vuelve a equivocarse"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado este martes su rechazo a la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales a 30 años, descartando los dos peores años de cotización.

"Creo que el ministro (José Luis Escrivá) ha vuelto a equivocarse, porque éste es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de los 25 años que acordamos en 2011 y aunque sabemos los efectos teóricos de esta medida, no sabemos sus efectos prácticos sobre el sistema", ha subrayado Álvarez.

El líder de UGT, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha confesado que "no acaba de entender muy bien" la propuesta de Seguridad Social de elevar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, pero al final tener en cuenta sólo los mejores 28 años de cotización.

"No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde (con esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo) que lo deje como está", ha defendido Álvarez.

El dirigente sindical ha pedido "que se deje de enredar" y se discuta en la mesa de negociación del diálogo social una reforma "integral", porque "sesgar tema a tema el debate de las pensiones no lleva a ningun sitio", ha advertido.

Para Álvarez, es necesario que se aborden en esta segunda fase de la negociación algunos "desajustes garrafales" que tiene el sistema, como el hecho de que personas que han cotizado más de 20 años no tienen derecho a pensión por no haber estado cotizando los últimos diez años de su vida laboral.

También quiere que en esta negociación se aborden problemas de equidad entre hombres y mujeres, las carreras profesionales y qué ocurrirá con el contrato de relevo.

SÍ AL DESTOPE DE LAS BASES MÁXIMAS

Otra de las propuestas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es que las bases máximas de cotización suban lo mismo que las pensiones (inflación media de doce meses) más un incremento adicional de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Para el dirigente sindical, el destope de las bases máximas "sí es una medida absolutamente necesaria" para elevar los ingresos del sistema y cumplir con los compromisos asumidos por España en el Plan de Recuperación. "Somos el país de la UE que tiene el tope más bajo", ha afirmado.

Álvarez ha añadido que este destope de las bases máximas debe ir acompañado, "evidentemente", de un destope de la pensión máxima, "aunque no en la misma proporción".