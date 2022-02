Álvarez (UGT) recuerda a ERC que se pueden pactar reformas laborales fuera del decreto ley

Cree que el Gobierno es "consciente" de que aún debe abordar las causas de despido o los ERE

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha vuelto a pedir a ERC que apoye la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, y le ha recordado que los cambios que no se han incluido en ella pueden abordarse fuera del decreto ley cuya convalidación votará el Congreso este jueves.

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, ha afirmado que aún ve margen para conseguir el apoyo de ERC, "no tanto para la negociación del real decreto, sino para una negociación" sobre otras cuestiones, como se ha hecho con el PNV y el PDeCAT, ha resaltado.

En ese sentido, ha dicho que el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones --tanto desde el Ministerio de la Presidencia como por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-- para intentar obtener ese apoyo, a 24 horas de la votación, y ha pedido a ERC y al Ejecutivo "un último esfuerzo".

Álvarez ha reclamado no tratar el debate sobre la reforma con frivolidad, en sus palabras, porque afecta a las condiciones de trabajo de las personas y a sus sueldos: "No se puede engañar a la gente o no decir toda la verdad. Lo que se vota es nítidamente para mejorar las condiciones de trabajo".

Además, ha sostenido que detrás del pacto entre sindicatos y la patronal al respecto "ha habido un debate por cada coma", por lo que no ve conveniente abrir un debate en el Congreso mediante la tramitación del decreto como ley.

"Ha costado mucho llegar hasta aquí, hubo momentos en los que pareció muy difícil. Me sabría muy mal que perdiéramos esta oportunidad, que no sabemos si volveremos a tener, o cuánto tiempo tardaremos en volver a tenerla", ha añadido.

FUTUROS ACUERDOS

Álvarez ha situado en el horizonte de la negociación colectiva la consecución "de un acuerdo salarial" y fijar las bases del marco de negociación de los convenios colectivos para 2022, y tal vez 2023 y 2024, en sus palabras.

Además, ha asegurado que es importante que la Unión Europea (UE) perciba "unidad interna" en las reformas sobre el sistema productivo y que, de cara al inversor exterior, España es un país atractivo porque ofrece seguridad jurídica, a su juicio.

El líder sindical se ha comprometido a hacer todo lo posible para abrir la reforma de las causas de despido, los salarios de tramitación y el método de los despidos colectivos con los ERE, para lo que ha pedido apoyo a los partidos políticos que comparten esas reivindicaciones: "El Gobierno es plenamente consciente de que es un tema que se debe tratar".

Y ha defendido haber dejado esas cuestiones al margen del decreto-ley, pues "era bueno dar un paso" aprobando un primer paquete de medidas para revertir parte de la reforma laboral del PP y, además, cumplir con los compromisos con la UE.