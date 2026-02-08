ATA exige ayudas extraordinarias e inmediatas para los autónomos afectados por las lluvias en Andalucía

Archivo - El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor - ATA - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía ha reclamado a las administraciones públicas la puesta "inmediata de un paquete extraordinario de ayudas" para los autónomos andaluces fruto de los daños materiales sufridos en la región a causa de las lluvias.

"Solicitamos que, de manera urgente e inmediata, el Gobierno central en el próximo Consejo de Ministros declare formalmente zona gravemente afectada para la emergencia de protección civil", ha expresado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

Manifiestan que este temporal ha dejado a miles de autónomos con sus negocios paralizados ya que muchos han visto perdidas sus mercancías, maquinaria o instalaciones afectando a negocios desde comercios, hostelería, talleres, agricultura o servicios.

EXIGENCIAS DE ATA AL GOBIERNO

La organización en Andalucía reclama al Ejecutivo que se exoneren al 100% las cuotas de autónomos mientras no se pueda trabajar por las lluvias, así como un cese de actividad extraordinario por fuerza mayor "sin trámites complejos" y aplazamientos de cuotas de autónomo sin intereses.

Por otro lado, también solicitan que aquellos autónomos con trabajadores a su cargo puedan utilizar el mecanismo ERTE, con exoneraciones de cotizaciones para quienes tengan trabajadores, y una moratoria automática de impuestos (IVA, IRPF y otros tributos) sin recargos.

AYUDAS DIRECTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Igualmente, ATA Andalucía propone a la Junta de Andalucía la activación una "línea de subvenciones de reconstrucción" con ayudas directas a fondo perdido de 6.000 euros, ampliables a 12.000 euros si se ha mantenido la plantilla, para la reapertura de los negocios.

Asimismo, instan a la creación de un 'Plan Renove' para reponer vehículos comerciales, maquinaria agrícola o herramientas destruidas a través de una "ventanilla única autonómica" en colaboración con las administraciones locales a las que también piden una bonificación parcial o total del IBI y tasas de basura, además de que se agilicen las licencias para obras de reparación.

"Vamos a instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha ayudas directas como se ha hecho en otras ocasiones como en el Covid y también que la protección sea para todos los autónomos. Las ayudas deben atender a la necesidad del daño, no a la antigüedad administrativa", añade Amor.

Por último, la agrupación reclama líneas ICO específicas con aval público, carencias amplias y tipos bonificados, así como refuerzo de los avales autonómicos para microempresas y autónomos. De igual manera, solicitan que se coordinen las ayudas públicas con el Consorcio de Compensación de Seguros y habilitar anticipos mientras se resuelven los expedientes.

"Los autónomos no pueden esperar a peritaciones, trámites largos o soluciones a medio plazo. Necesitan liquidez inmediata para que su actividad sobreviva", ha subrayado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.