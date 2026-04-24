CCOO rechaza el ERE de Capgemini España, denuncia falta de previsión y anuncia que priorizará la voluntariedad

El secretario general de CCOO, Unai Sordo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Servicios, sindicato mayoritario en Capgemini, ha rechazado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Capgemini España, que amenaza un máximo de 748 puestos de trabajo, al tiempo que ha denunciado "la falta de previsión de la empresa" y ha anunciado que "priorizará la voluntariedad y la reducción del impacto social" tras la apertura del periodo de consultas.

Este pasado jueves se constituyó formalmente la mesa de negociación entre la Dirección de Capgemini España y la Comisión Representativa de las personas trabajadoras, dando inicio al periodo legal de consultas de 30 días para el ERE presentado por la multinacional.

Desde la sección sindical de CCOO Capgemini se ha manifestado un "rechazo frontal" a los argumentos de la dirección, tal y como ha indicado en un comunicado este viernes.

IMPUGNARÁ LAS CAUSAS

El sindicato liderado por Unai Sordo ha señalado que los niveles de trabajadores sin proyecto asignado -criterio principal de afectación para este ERE- "habían sido advertidos y sugeridos acciones correctivas no traumáticas por la organización sindical desde hace más de dos años". Como fuerza mayoritaria, la estrategia de CCOO para este periodo de consultas se basará en cuatro ejes "fundamentales".

Uno de ellos es la impugnación de causas, para lo que el equipo jurídico del sindicato examinará la documentación entregada para desarticular o cuestionar la necesidad de un despido colectivo. Otro de los ejes principales será la reducción del impacto, ya que el objetivo prioritario será minimizar el número final de personas afectadas mediante la negociación.

Asimismo, la organización sindical tendrá en cuenta la prioridad de la voluntariedad, con lo que se exigirá que cualquier medida de salida sea "estrictamente voluntaria o a través de prejubilaciones, evitando salidas traumáticas". En última instancia, el sindicato trabajará para "alcanzar las mejores compensaciones económicas y sociales para la plantilla".

Para terminar, CCOO Servicios ha asegurado que afronta el proceso "con responsabilidad", al tiempo que ha recomendado a las personas trabajadoras "contrastar cualquier información a través de sus canales oficiales".