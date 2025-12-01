CCP reelige a Juan Antonio González como secretario general para otros cuatro años

Nuevo equipo de gobierno en CCP - CCP

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha reelegido este fin de semana en Madrid a Juan Antonio González como secretario general para otro mandato de cuatro años, según ha informado este lunes el sindicato, que ha precisado que el nuevo equipo de gobierno no ha experimentado apenas cambios.

Además de la reelección de González, que repetirá en el cargo por tercera vez consecutiva, el XIV Congreso Confederal de CCP ha aprobado modificar la figura del presidente, que ahora pasará a ser la de presidente de honor, ocupada por Manuel Martínez, con nuevas funciones institucionales dentro de la organización.

El Congreso de CCP fue clausurado por Marina Parra, directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por el francés Maxime Legrand, presidente de CEC European Managers, organización europea a la que pertenece CCP.

Según ha subrayado el sindicato en un comunicado, el objetivo de CCP a corto plazo es "consolidar su posición como una de las organizaciones líderes del sindicalismo independiente", así como "fortalecer la interlocución en las empresas nacionales e internacionales y garantizar que la voz de los cuadros y profesionales esté presente donde se toman las decisiones y las condiciones de los trabajadores".

Uno de los temas tratados en el Congreso Confederal de CCP ha sido el de la salud mental en las empresas, por la preocupación que existe cada mayor por este problema, así como los nuevos permisos retribuidos.

En este sentido, CCP ha denunciado la indefensión de los trabajadores de las empresas pequeñas frente a los empleados de los grandes centros de trabajo a la hora de solicitar estos permisos y de que les sean concedidos.