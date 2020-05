CEIM tacha de "indignante" el acuerdo para derogar la reforma laboral, un "tremendo paso atrás"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE, Miguel Garrido, ha calificado de "incomprensible e indignante" el acuerdo entre el Gobiernode PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para la "derogación íntegra" de la reforma laboral, a su juicio un "tremendo paso atrás" en las medidas para solventar la crisis del coronavirus.

"La ruptura del diálogo social que supone el acuerdo por PSOE, Unidas Podemos y Bildu es totalmente inaceptable para el conjunto de agentes sociales y particularmente para los empresarios. La medida de derogación íntegra supondría un tremendo paso atrás en las medidas que se han de tomar para proteger al mayor número de empresas y tratar de salvar al mayor número de puesto de trabajo", ha manifestado Garrido.

El PSOE anunció a última hora de ayer una matización al acuerdo alcanzado con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP en la que no aparece la palabra "íntegramente" y los cambios a realizar de manera urgente se limitan únicamente a tres puntos. No obstante, posteriormente, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente.

Garrido lamenta que este acuerdo "suscrito por cuenta y riesgo" llegue en un momento en que "se iniciaban conversaciones para buscar las mejores medidas para satisfacer a empresarios y trabajadores y donde se iba iniciar un proceso de acuerdo en la Comisión de Reestructuración".

Por ello, el presidente de CEIM cree que "ahora más que nunca es necesario tomar medidas en sentido contrario, que permitan sobrevivir a empresas, pues son el mayor escudo social a través del empleo". "Imploramos a que de verdad se sienten y escuchen a agentes sociales y podamos buscar las mejores medidas para salvaguardar la economía española", ha concluido.