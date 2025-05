Cuerva (Cepyme) admite "presiones" de Garamendi y del Gobierno para no presentarse a la reelección

Insta a defender la libertad de empresa "sin complejos" contra el Gobierno "más hostil" que ha conocido para el sector privado

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha admitido este lunes que ha recibido "múltiples presiones" para que no opte a la reelección en los próximos comicios de la organización empresarial del 20 de mayo, entre ellas la del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero también del Gobierno.

"He recibido no presiones del Gobierno, múltiples presiones. Las primeras presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE. La CEOE me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección", ha afirmado durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

"El presidente de CEOE tiene muchísimas más cosas que hacer que estar llamando constantemente, presionando a cada una de las organizaciones para que declaren de forma pública a quién o no apoyan. Yo no he llamado absolutamente a nadie para ponerlo entre la espada y la pared", ha defendido.

Cuerva ha insistido en que ha recibido "muchísimas presiones" para no presentarse y ha advertido de que la táctica de hacer públicos los apoyos a la otra candidata, Ángela de Miguel, no doblegará su voluntad de ir a la reelección. "Me voy a presentar por principios, no por estrategia para ganar las elecciones, no por tener un sillón en las organizaciones empresariales", ha remarcado.

Asimismo, ha negado que quiera "dinamitar" la unidad de acción empresarial, porque él también es parte de la CEOE, aunque no se le vea como tal, y ha insinuado que a lo mejor es que él resulta "incómodo" para el "intervencionismo". "¿Por qué yo no soy CEOE? ¿Por qué alguien pone en duda que yo soy CEOE? Llevo más de 30 años estando en las organizaciones empresariales", ha insistido.

Asimismo, ha apuntado que cuando Garamendi, siendo presidente de Cepyme, se presentó a las elecciones contra el presidente de la CEOE no sucedió nada y no se convirtió en un cisma como ha pasado con él. "¿No somos lo suficiente maduros para cerrar filas y seguir trabajando por el mundo empresarial?", ha indicado.

Cuerva ha dejado claro que él no quiere una Cepyme presidida "por un funcionario a las órdenes del presidente de la CEOE ocho horas al día, cinco horas a la semana". "¿Alguien prefiere una Cepyme institucionalizada, al servicio y a las órdenes de CEOE con un profesional al frente, con su remuneración correspondiente? Ese no es mi modelo. Eso es una estrategia, eso es una táctica para poder ganar las elecciones. Lo mío es de principios. ¿Para qué están las organizaciones empresariales? Para defender a las pequeñas y medianas empresas", ha enfatizado.

QUITARSE LOS COMPLEJOS PARA DEFENDER A LAS EMPRESAS

Así, pese a todas las "presiones", Cuerva ha explicado que se presenta a la reelección como presidente de Cepyme por un "acto de responsabilidad" y porque sus principios, en defensa de la empresa y de su libertad, le "obligan".

"No pasa absolutamente nada porque Cepyme pueda tener una visión, un prisma, una vuelta más de tuerca para aquellas necesidades o particularidades que tenemos las pymes. Pero, quitémonos los complejos. En un país en el que el 99,8% de las empresas son pymes, ¿qué pasa? ¿Nos da vergüenza defendernos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que vamos en contra de la grande? No", ha indicado Cuerva.

El actual presidente de Cepyme ha indicado que hoy no se cuestiona la independencia de CEOE, pero sí la unidad de acción empresarial y, en este sentido, ha indicado que la Cepyme que él quiere no puede subyugarse "ni a la voluntad de CEOE ni a la de cualquier Gobierno", y menos al Gobierno "más hostil que ha conocido" para los intereses de las empresas privadas.

El presidente de Cepyme ha advertido de que "hoy más que nunca está en riesgo la libertad de empresa" y ha señalado al respecto que en una "democracia sana" no se puede evitar opinar, "por buenismo, temor o interés", en contra de un partido o del Gobierno "cuando se propone una norma intervencionista con la empresa o cuando se interviene directamente en las decisiones o incluso en el accionariado de una compañía".

"Estas decisiones no sólo son contrarias a la libertad de empresa, sino que son letales para la certidumbre y para la credibilidad de nuestro país. No se puede pretender que sonriamos ante semejantes decisiones ni que lleguemos a acuerdos dañinos para las empresas por una lealtad institucional mal interpretada", ha declarado.

CULPA A GARAMENDI DE QUE EL GOBIERNO VAYA A IMPULSAR LAS 37,5 HORAS

Cuerva ha asegurado además que el Gobierno ha recuperado el proyecto de ley de la rebaja de la jornada laboral, que mañana será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros, aprovechando "la división generada" por el presidente de la CEOE en Cepyme.

Así, ha afirmado que gracias al manifiesto de la pequeña y mediana empresa española por la libertad de empresa promovido por Cepyme, al que no se adhirió CEOE pero sí la mayoría de organizaciones empresariales españolas, "el Gobierno retiró el órdago" que había lanzado en el mes de julio sobre la reducción de jornada y se mostró más favorable a negociar.

"No me parece casual, por eso, que en estos días, después de que el presidente de CEOE decidiera públicamente optar por la división en nuestra organización, el Gobierno haya aprovechado para aprobar una norma que estaba en 'stand by'. Lo que demuestra con claridad este último hecho es que la división del tejido empresarial nos debilita y da fuerza a los enemigos de la empresa", ha apuntado.

NEUTRALIDAD POLÍTICA SÍ, PERO NO IDEOLÓGICA

"La neutralidad política es una obligación para las organizaciones empresariales, pero la neutralidad ideológica supone una dejación, una traición a las empresas, que me niego a aceptar. Es evidente que las organizaciones debemos ser apolíticas, no unirnos a ningún partido, pero también lo es que no podemos renunciar a nuestra ideología, que es la del liberalismo", ha defendido.

El presidente de Cepyme ha insistido en que no se le puede pedir que, "en aras de una mal entendida institucionalidad", acepte "de buen grado doctrinas intervencionistas, sin crítica, sumisamente". "Si así lo hiciéramos estaríamos abandonando el único objetivo por el que se crearon las organizaciones: defender los intereses de las empresas", ha advertido.

En este sentido, Cuerva, cuya intervención ha sido presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que, "salvo honrosas excepciones, como la que representa Isabel Díaz Ayuso, Cepyme es, acaso, el último bastión de defensa de esa libertad de la empresa".

En este punto, ha expuesto que muchos empresarios le han confesado que "no pueden alzar la voz" porque "no está bien visto" o porque no se atreven por las posibles consecuencias.

UNIDAD DE ACCIÓN EMPRESARIAL

Pese a todo, Cuerva ha tendido la mano a CEOE, asegurando que las empresas son más fuertes "si van unidas". "Generar división en el tejido empresarial sólo otorga ventaja a quien no cree en la empresa", ha alertado.

En este sentido, Cuerva, que ha recordado que la unidad de acción de CEOE y Cepyme se acordó en 1980 "sobre la base de la independencia de ambas organizaciones", ha criticado la decisión del Ejecutivo de dar entrada en el diálogo social a la organización Pimec.

"Por eso, no puedo entender que haya quien, con el único objetivo de asegurar mandato o garantizar más poder público, haya considerado que este era un buen momento para abrir una brecha en CEOE. En el peor escenario, el sentido de las organizaciones empresariales se está desvirtuando y no es momento de división", ha apuntado.