El empleo en la hostelería marca récord de 1,82 millones de ocupados en 2025 pese a firmarse menos contratos

Archivo - Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral en la hostelería registró una cifra récord en el cuarto trimestre de 2025 de 1,82 millones de empleados, lo que supone un incremento interanual del 7%, según un informe de Randstad a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Este máximo histórico se debe, según el estudio, al carácter temporal que tiene el empleo en la hostelería y a su alta rotación, que permite a un trabajador firmar varios contratos en un mismo año.

El número de nuevos contratos en el sector de la hostelería descendió un 1,5% el año pasado, pasando de los 254.515 firmados en 2024 a 251.075 en 2025, lo que afecta a todos los servicios de alojamiento y comidas y bebidas.

El director general de trabajo temporal de Randstad España, Andrés Menéndez, ha atribuido este descenso a la "intensa regularización laboral" que sustituye "la economía informal" por una contratación legal y directa. "La hostelería atraviesa una fase de transformación", ha afirmado el directivo.

EL 'BOOM' DEL TURISMO

España registró un nuevo máximo histórico en la llegada de turistas, con un total de 97 millones, un 3,5% más que en 2024 y un gasto total de 135.000 millones de euros que incide directamente en el volumen de contratación en hostelería.

"Creemos que la contratación y la ocupación se mantendrán este año en niveles elevados gracias al dinamismo que atraviesa la actividad, pero también como consecuencia de fenómenos estructurales que están transformando el sector", ha señalado Domínguez.

"La extensión de la temporada estival en muchas zonas, que reduce la temporada baja a tres o cuatro meses, y el auge del turismo de eventos y ocio urbano en ciudades de toda España son elementos que configuran esta transformación", ha añadido.

Sin embargo, según Randstad, son las regiones más turísticas las que registraron descensos más acusados en la contratación respecto a 2024, como Baleares (-4,3%), la Comunidad de Madrid (-5,5%) y Andalucía (-1,4%), mientras que Extremadura registró el retroceso más brusco, con un 6,6% menos.

En el sector de la hostelería, las empresas demandan principalmente puestos de camarero, personal de sala, ayudantes de cocina y cocineros, así como personal de barra y de cafetería. También es habitual la búsqueda de personal de limpieza y apoyo en cocina, además de recepcionistas y personal de atención al cliente en hoteles.