Fernández de Mesa (IEE) avisa de los efectos negativos de implantar el registro horario sin diálogo social

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha advertido este lunes de que implantar un nuevo registro horario, sin haberlo consensuado previamente con los agentes sociales, impactará negativamente sobre la productividad, el crecimiento a largo plazo y la propia renta per cápita.

Durante la presentación de un informe sobre la libertad de empresa, Fernández de Mesa ha indicado que toda intervención que merme la libertad de empresa, como la puesta en marcha de un registro horario por Real Decreto, sin consenso previo en el diálogo social, generará impactos negativos sobre diversas variables económicas.

"Estas medidas, en primer lugar, tienen que ser consensuadas y, en segundo lugar, no contribuyen a la mejora de la empresa (...) Todas estas medidas, para poderlas introducir, tienen que hacerse a través del diálogo social. El diálogo social en España posiblemente sea una de las instituciones más fuertes que existen. Y si se bandea, digamos, este diálogo social y se merma, no va en beneficio del país", ha avisado.