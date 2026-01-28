El Gobierno inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la AGE

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López- Gustavo Valiente - Europa Press

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), en cumplimiento de lo pactado.

Para ello, la Secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, según ha informado el Ministerio.

Asimismo, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos ministeriales.

Posteriormente, ha precisado, elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos.

CCOO y UGT se han congratulado de haber dado un paso más para la implantación de la jornada de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, aunque han insistido en que esto también se aplique al personal de Instituciones Penitenciarias.

PODRÍA IMPLANTARSE A FINALES DE FEBRERO O PRINCIPIOS DE MARZO

UGT prevé que pueda estar implantada en marzo, incluso a finales de febrero, previa negociación con la Comisión Técnica Permanente de la AGE y Mesa General de la Administración del Estado. "Este fue el compromiso que se logró en diciembre el año pasado", ha asegurado el sindicato.

En total, UGT ha señalado que esto afecta a la Administración General del Estado, a unos 246.418 empleados públicos, según el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas.

Respecto a la reunión de la semana anterior, Función Pública, que ha dicho compartir la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, ha accedido a buscar el instrumento normativo adecuado que así lo garantice.

No obstante, desde UGT y CCOO han exigido la recuperación inmediata y harán un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando "a miles de empleadas y empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho, tanto en el terrero laboral, como en el funcionarial y estatutario".

Asimismo, para ambas organizaciones, una vez firmado el pasado día 26 el acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir, también en el ámbito de la función pública, los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio, un asunto recogido también en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, algo que comparte Función Pública.

CSIF DICE QUE LA JORNADA DE 35 HORAS LLEGA CON 3 AÑOS DE RETRASO

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que la jornada de 35 horas era un compromiso del Ministerio que llega "con más de tres años de retraso".

Además, el sindicato ha remarcado que queda pendiente el desbloqueo de la jubilación parcial anticipada, así como su regulación para el conjunto de los empleados públicos (también para funcionarios y estatutarios), y también el desarrollo del teletrabajo.

En todo caso, CSIF se felicita porque el Ministerio de Función Pública haya iniciado por fin el procedimiento para aplicar la jornada semanal de 35 horas, una medida que está implantada en la mayoría de las administraciones.

CSIF ha advertido de que esto es solo el comienzo, ya que ahora toca seguir desarrollando otros aspectos importantes del acuerdo marco como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de cuantías por razón de servicio o reforzar Muface y así lo trasladaremos mañana en la reunión de la Mesa General.