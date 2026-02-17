Montero respalda a Sánchez y recuerda a los empresarios que repartir la riqueza eleva la productividad

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respaldado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras instar a las empresas a subir los salarios en convenio y ha recordado a los empresarios que repartir la riqueza eleva la productividad y el tamaño de la economía.

"Estar a la altura es saber que la riqueza que va creando el país, que somos de la economía avanzada que más crece en el mundo, se tiene también que redistribuir y esto significa que se tienen que sentar (las empresas) en los convenios colectivos para pactar mejores condiciones salariales para los trabajadores", ha expuesto Montero este martes en el Senado tras reprochar ayer Sánchez a la CEOE que no esté en la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En este sentido, Montero ha calificado de "lógico" que Sánchez haya llamado a la CEOE a repartir los beneficios empresariales, que "en algunos casos son récord", para que se puedan también disfrutar por parte de los trabajadores, que "hacen posible que las empresas tengan esas cuentas de resultados".

Asimismo, la vicepresidenta primera ha puesto en valor que el Consejo de Ministros de este martes haya aprobado la subida del 3,1% del SMI para 2026, lo que supone un incremento acumulado de un 66% desde 2018.

Tras los reproches de Sánchez a la CEOE, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que "no da crédito" a las críticas lanzadas contra su organización y ha asegurado que la CEOE "siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación".