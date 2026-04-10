PP, Junts y Vox tratarán de frenar en el Congreso el "sablazo" a los autónomos societarios y colaboradores

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (dcha) y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, (izda) en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado este viernes que PP, Vox y Junts van a tratar de parar, vía enmiendas, el "sablazo" del Gobierno a los autónomos societarios y familiares colaboradores, a los que se les ha subido la cuota del ejercicio 2026 en 135 euros al mes, el equivalente a 1.620 euros anuales.

Amor, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha querido tranquilizar a los autónomos afectados por esta subida de cuotas, a los que les ha mandado el mensaje de que ATA ya está trabajando con los Grupos Parlamentarios para revertir la situación.

La subida de cuotas de los autónomos societarios y familiares colaboradores es consecuencia de la decisión del Gobierno de subir un 42% su base mínima de cotización, hasta los 1.424 euros mensuales, frente a los 1.000 euros anteriores.

En este sentido, Amor ha denunciado que los autónomos afectados, que suponen uno de cada tres trabajadores por cuenta propia, "no se han enterado" de este incremento de cuotas, dado que provisionalmente se les está permitiendo desde la Seguridad Social mantener la base mínima de cotización de 1.000 euros, de modo que, por el momento, están pagando la misma cuota.

"Pero dentro de año y medio, a estos autónomos les van a pegar un sablazo de 1.620 euros", ha criticado el presidente de ATA. La razón es que será por entonces, en torno a finales de 2027 y principios de 2028, cuando se realice el proceso de regularización de cuotas del ejercicio 2026 y se les reclame la diferencia entre la cuota que están pagando por la base mínima de 1.000 euros y la que deberían pagar con la nueva base mínima de 1.424 euros.

"Esto es un sablazo en toda regla y un engaño a los autónomos (...) El Gobierno pactó y acordó congelar las cuotas y nos hemos llevado la sorpresa, este año, que no ha congelado las cuotas a uno de cada tres autónomos", ha denunciado Amor.

El presidente de ATA ha señalado que, en el caso de los familiares colaboradores, el 70% de los afectados por la subida de cuotas son mujeres, la mayoría de más de 50 años y del entorno rural.

Según ATA, si la orden que sube las bases mínimas para autónomos societarios y colaboradores no se modifica, se podrían encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tenga una base de 1.424 euros al mes. Mientras que el autónomo principal pagará de cuota 300 euros al mes, el autónomo colaborador pagará 435 euros mensuales.